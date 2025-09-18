WhatsApp

Educação

Feira virtual da Secretaria da Educação vai ajudar estudantes do Ensino Médio a escolher os percursos formativos para 2026

De 22 de setembro a 6 de outubro, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), promoverá a Feira dos Itinerários Formativos de ...

18/09/2025 19h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

De 22 de setembro a 6 de outubro, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), promoverá a Feira dos Itinerários Formativos de Aprofundamento (IFA). O espaço virtual orientará os estudantes da 1ª série do Ensino Médio na escolha dos percursos formativos que irão cursar a partir de 2026.

A feira será totalmente online, no site do Ensino Médio Gaúcho , onde estarão disponíveis materiais e vídeos explicativos sobre cada itinerário.

Reestruturação do Ensino Médio gaúcho

A iniciativa marca uma nova etapa na reestruturação do Ensino Médio gaúcho, que amplia as possibilidades de aprendizagem ao lado da Formação Geral Básica. Os itinerários são percursos de estudo conectados aos interesses e projetos de vida dos estudantes. Cada estudante deverá selecionar um itinerário entre as seguintes opções:

  • Projeto Integrador de Linguagens

  • Projeto Integrador de Matemática

  • Projeto Integrador de Humanas

  • Projeto Integrador de Natureza

  • Itinerário de Formação Técnica e Profissional (para as Escolas de Tempo Integral)


Esses itinerários se organizam em Projetos Integradores, que articulam teoria e prática, estimulam o protagonismo estudantil e aproximam os conhecimentos escolares de situações reais da vida, do trabalho, da cultura e das transformações sociais e tecnológicas.

Como funcionará a adesão

A partir de segunda-feira (22/9), os estudantes da 1ª série poderão acessar os conteúdos explicativos no site e, em seguida, registrar sua opção na Pesquisa de Interesse. O acesso será feito pelo Portal da Educação , com login e senha específicos:

  • Login: ESTUDANTE-número da matrícula
  • Senha: quatro últimos dígitos da matrícula

    • Exemplo: Login: ESTUDANTE-1234567 | Senha: 4567


A adesão é obrigatória para todos os estudantes da 1ª série, independentemente da modalidade (tempo parcial, tempo integral, escolas do campo, quilombolas ou bilíngues). Já os estudantes da 2ª e 3ª séries permanecerão nos itinerários escolhidos anteriormente.

Nas Escolas do Campo, serão ofertados aprofundamentos que dialogam com as especificidades locais, dentro dos quatro itinerários regulares.

Os estudantes de tempo integral terão, além dessas opções, o acesso ao Itinerário de Formação Técnica e Profissional, possibilitado pela oferta de cursos técnicos. A Pesquisa de Interesse fica disponível aos estudantes do dia 29 de setembro a 6 de outubro.


Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

