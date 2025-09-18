WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Sicoob
Ipiranga
Folha Popular
Unimed
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
Hospital Santo Antonio
Fitness
Meganet
Sicredi
Niederle
Sala
Raffaelli
APPATA
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Seco
Tarzan
Esportes

Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial

Em baixa na temporada, brasileira perderá, pelo menos, 15 posições

18/09/2025 21h52
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A eliminação na segunda rodada do WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul, terá impacto negativo significativo para Beatriz Haddad Maia no ranking de simples da Associação de Tênis Feminina (WTA, na sigla em inglês). A paulista deve cair do 25º para, no mínimo, o 40º lugar, sua pior colocação desde junho de 2022.

Bia chegou a Seul como atual campeã do torneio e precisava repetir o feito em 2025 para não perder os 500 pontos conquistados no ano passado. Nesta quinta-feira (18), porém, a brasileira, perdeu da alemã Ella Seidel, número 105 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (3/7) e 7/5. No segundo set, ela chegou a ter 5/2 e um match point a favor, mas sofreu a virada. O jogo durou três horas e 28 minutos.

Com a derrota, Bia fica somente com os 60 pontos da classificação à segunda rodada e sem os 500 do título de 2024. Ou seja, uma perda de 440 pontos no ranking. E a queda, de pelo menos 15 posições, pode ser maior. A holandesa Suzan Lamens, por exemplo, está nas oitavas de final em Seul e pode somar até 1.479 pontos caso siga adiante na competição, o que a deixaria à frente dos agora 1.335 pontos da paulista.

A queda se dá em um momento delicado de Bia, que não engrenou nas disputas de simples da temporada. São 16 vitórias e 26 derrotas em 2025. A brasileira era a principal favorita ao título do SP Open, torneio nível WTA 250 realizado em São Paulo na semana passada, mas caiu nas quartas de final para a mexicana Renata Zarazua. O título em casa renderia 250 pontos e poderia amenizar a perda em outras competições.

A paulista esteve duas vezes no top-10 do mundo, em junho de 2023 e em outubro de 2024. Nesta última ocasião, o título do WTA de Seul e a classificação às quartas de final do US Open - um dos quatro principais torneios do circuito, os Grand Slams - renderam pontos importantes, que ela não conseguiu defender em 2025.

O próximo desafio de Bia será o WTA 1000 de Pequim, na China, a partir da próxima quarta-feira (24). Em 2024, ela foi eliminada na terceira rodada pela norte-americana Madison Keys.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Governo do Estado lança edital para realização do Circuito Estadual de Skate
© Tânia Rêgo/ Agência Brasil Portaria cria comitê para organizar Copa do Mundo feminina de 2027
Primeira parte da delegação gaúcha está em Brasília para os Jogos da Juventude 2025 -Foto: Vinicius Gaiger/Ascom SEL Com apoio do governo do Estado, Rio Grande do Sul leva delegação recorde aos Jogos da Juventude em Brasília
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
19°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 15°
19°

Sensação

1.04 km/h

Vento

78%

Umidade

APPATA
Meganet
Raffaelli
F&J Santos
Sala
Unimed
Agro Niederle
Império
Ipiranga
Sicredi
Fitness
Tarzan
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Rádio Municipal
Seco
Seu Manoel
Lazzaretti
Sala
APPATA
Ponto Grill
Rádio Municipal
Império
Seu Manoel
Fitness
Sicoob
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Meganet
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicredi
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Administração municipal reforça infraestrutura de estradas vicinais
Derrubadas - RS
Gestão municipal reforça transparência e eficiência na assistência social
Fitness
Lazzaretti
Mecânica Jaime
F&J Santos
Seco
Meganet
Seu Manoel
Ponto Grill
Agro Niederle
Mercado do povo
Ipiranga
Raffaelli
Sicredi
Tarzan
Império
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicoob
Mercado Balestrin
APPATA
Últimas notícias
Há 44 minutos Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Há 45 minutos Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
Há 45 minutos Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
Há 45 minutos Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Há 3 horas Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seco
Sicoob
Fitness
Hospital Santo Antonio
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Sala
Raffaelli
Agro Niederle
Ponto Grill
Tarzan
Seu Manoel
Unimed
APPATA
Lazzaretti
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 7 dias Novo juiz da Comarca de Tenente Portela chega com foco na modernização e na justiça Judiciário
2
Há 2 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília
3
Há 6 dias Brasil dá exemplo de democracia aos EUA, diz New York Times
4
Há 4 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
5
Há 5 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
Império
Rádio Municipal
Seco
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Tarzan
Meganet
Sala
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicredi
Ipiranga
Fitness
Unimed
Agro Niederle
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicoob
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Raffaelli
Sala
Fitness
Tarzan
Unimed
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado do povo
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados