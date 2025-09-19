WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Niederle
Mecânica Jaime
Império
Sicoob
Ipiranga
Seco
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Sicredi
Seu Manoel
Meganet
Sala
APPATA
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Raffaelli
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Educação

Governo repassa mais de R$ 12,3 milhões para bolsa de incentivo do Programa Todo Jovem na Escola

O governo do Estado realiza, ao longo desta sexta-feira (19/9), um novo repasse das bolsas de incentivo do Programa Todo Jovem na Escola (TJE). O i...

19/09/2025 08h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

O governo do Estado realiza, ao longo desta sexta-feira (19/9), um novo repasse das bolsas de incentivo do Programa Todo Jovem na Escola (TJE). O investimento de mais de R$ 12,3 milhões beneficiará 75.218 estudantes em situação de vulnerabilidade social matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual. O valor depositado é referente à bolsa do mês de agosto e a eventuais ajustes retroativos. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

O Todo Jovem na Escola é o primeiro programa de transferência de renda para os estudantes da Rede Estadual da história do Rio Grande do Sul. Antes da sua criação, não havia nenhuma iniciativa semelhante voltada ao incentivo financeiro dos alunos. Implementado pelo governo Eduardo Leite, o programa marcou um avanço inédito ao combater o abandono e estimular a conclusão da trajetória escolar dos jovens gaúchos, servindo, inclusive, de inspiração para iniciativas nacionais.

O TJE é uma política pública desenvolvida para combater a evasão escolar, oferecendo um auxílio financeiro a alunos das escolas estaduais que atendem certos requisitos. Para ter acesso ao benefício, o estudante, com até 21 anos, deve estar com a matrícula ativa no Ensino Médio, pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capita de até R$ 660, e manter uma frequência mínima de 75% nas aulas.

Modalidades de auxílio

O programa é composto por quatro modalidades de auxílio. A principal é a bolsa mensal de R$ 150, paga de março a dezembro, que sobe para R$ 225 para alunos de escolas em Tempo Integral ou de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio. Além dela, há um auxílio para material escolar de R$ 150, repassado no início do ano, e um Prêmio Engajamento de R$ 150 pela participação nas provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O TJE também inclui a Poupança Aprovação, um valor de R$ 300 depositado ao final de cada ano letivo concluído. O montante fica rendendo e pode ser sacado integralmente ao final do Ensino Médio, mas o regulamento permite um resgate parcial de R$ 75 a cada aprovação anual.

Os pagamentos são depositados por meio do Cartão Cidadão, que funciona como um cartão de débito individual, emitido em nome de cada aluno contemplado pelo programa. A situação do cartão pode ser conferida pelo estudante beneficiado na página do programa .

Todo Jovem na Escola

Criado em 2021, o TJE já distribuiu, ao todo, mais de R$ 374,3 milhões de auxílio financeiro para os estudantes beneficiados nas três séries do Ensino Médio em todas as regiões do Estado. A coordenação do programa é realizada pelo Gabinete de Projetos Especiais do Gabinete do Vice-Governador, em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc).

Estudantes da EJA também são contemplados

Desde agosto deste ano, o programa foi expandido para incluir os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) com até 29 anos. A medida busca facilitar a conclusão do Ensino Médio para alunos com distorção idade-série e atrair jovens que estão fora da escola.

Os estudantes da EJA também têm direito à bolsa mensal de R$ 150, condicionada à frequência mínima de 75%, a uma poupança de R$ 300 por semestre concluído e a um auxílio material escolar com pagamento único de R$ 150. A principal diferença é que, para esta modalidade, o resgate da poupança só pode ser feito integralmente ao final do curso. Os alunos da EJA não recebem o Prêmio Engajamento, pois não participam das avaliações do Saers e do Saeb.

Texto: Daniel Marcilio/Ascom Seduc
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral
Live foi realizada no canal de Youtube TV Seduc RS e segue disponível na plataforma -Foto: Ascom Seduc Secretaria da Educação realiza live com orientações sobre escolha dos Itinerários Formativos
Foto: Divulgação Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
26°
Tempo nublado Máxima: 31° - Mínima: 17°
27°

Sensação

1.79 km/h

Vento

56%

Umidade

Unimed
Raffaelli
Sala
F&J Santos
Ipiranga
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Tarzan
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
APPATA
Fitness
Seco
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
Mecânica Jaime
APPATA
Seu Manoel
Sicredi
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Fitness
Agro Niederle
Raffaelli
Unimed
F&J Santos
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
Império
Sicoob
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Municípios
Derrubadas - RS
Alimentação saudável e diversão marcam atividade no CRAS
Vista Gaúcha - RS
Grupo Reviver promove integração da melhor idade em grande encontro
Império
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Tarzan
Meganet
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ponto Grill
Agro Niederle
APPATA
Sicredi
Sicoob
Sala
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado do povo
Fitness
F&J Santos
Seco
Últimas notícias
Há 21 minutos PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a Corte
Há 21 minutos Haddad não vai à ONU para acompanhar possível votação de isenção do IR
Há 21 minutos Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral
Há 21 minutos Padilha decide não participar de reunião na ONU após restrição dos EUA
Há 54 minutos Comissão aprova aplicativo para envio de demandas de segurança pública
Rádio Municipal
Fitness
Império
Sala
Tarzan
Mercado Balestrin
Unimed
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
F&J Santos
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Raffaelli
Sicredi
Meganet
Seco
Ipiranga
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 3 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito
2
Há 5 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
3
Há 6 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
4
Há 5 dias Unidade Básica de Saúde amplia estrutura para fisioterapia e atividades em grupo
5
Há 6 dias MP pede suspensão do show de R$ 800 mil de Leonardo em Teresópolis
Sala
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Meganet
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Império
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
Seco
Seu Manoel
Ipiranga
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sala
Raffaelli
Rádio Municipal
Unimed
F&J Santos
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Mecânica Jaime
Império
Seu Manoel
Tarzan
Lazzaretti
Agro Niederle
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Sicoob
Seco
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados