Grupo Reviver promove integração da melhor idade em grande encontro

O Grupo da Terceira Idade Reviver, de Vista Gaúcha, realizou no último domingo uma animada Domingueira no Atlético Clube Gaúcho, reunindo mais de mil pessoas. O evento foi marcado pela ampla participação e pelo clima de alegria, fortalecendo os vínculos entre os grupos da melhor idade da região.

Ao todo, 16 grupos de municípios vizinhos participaram da festividade, incluindo um grupo vindo de Santa Catarina, o que deu ainda mais destaque ao encontro. A programação contou com música, dança, confraternização e momentos de descontração, aproveitados com entusiasmo pelos presentes.

O Grupo Reviver conta com o apoio da Administração Municipal de Vista Gaúcha, que oferece suporte financeiro e transporte para participação em eventos em outras cidades. Essa parceria tem sido fundamental para assegurar a integração e o bem-estar dos integrantes.

A Domingueira reforçou a importância das atividades voltadas à terceira idade, promovendo qualidade de vida, convivência social e valorização desta etapa da vida.

Com informações da Radio A Verdade