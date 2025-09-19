Safra de grãos 2025/2026: Conab projeta novo recorde no Brasil e recuperação da soja no Rio Grande do Sul

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em parceria com o Banco do Brasil, divulgou nesta quinta-feira (18) a 13ª edição das Perspectivas para a Agropecuária, com as primeiras projeções para a safra de grãos 2025/26. O levantamento aponta para uma produção nacional de 353,8 milhões de toneladas, aumento de 1% em relação à temporada 2024/25, que somou 350,2 milhões de toneladas, estabelecendo assim um novo recorde para o setor. O resultado é influenciado principalmente pelo aumento na área cultivada, que deve sair de 81,74 milhões de hectares na última safra para 84,24 milhões de hectares no ciclo 2025/26. Já a produtividade média nacional das lavouras está projetada em 4.199 quilos por hectare, redução de 2% se comparada com a safra anterior.

“Os dados apresentados mostram a confiança dos homens e das mulheres do campo para seguir com a produção. Há investimentos disponíveis, com volume recorde de recursos e condições diferenciadas de crédito, como juros reais negativos para a produção de alimentos, a partir do Plano Safra disponibilizado pelo governo federal. Além disso, a expertise dos produtores e a utilização crescente de tecnologia refletem no bom resultado que reafirma a posição do país como um dos principais fornecedores globais de alimentos, fibras e bioenergia”, afirma o presidente da Conab, Edegar Pretto.

No Rio Grande do Sul, estado que na safra 2024/25 se consolidou como o quarto maior produtor de grãos no país, as projeções também foram atualizadas. “Temos perspectivas mais favoráveis para o estado nesta safra, impulsionadas pela expectativa de recuperação da produtividade da soja, cuja produção está estimada em 22,4 milhões de toneladas. Também projetamos 7,8 milhões de toneladas de arroz e 5,4 milhões de toneladas de milho. Esses resultados, porém, estão diretamente condicionados ao comportamento do clima. Se as condições se confirmarem, o Rio Grande do Sul terá uma safra de grande relevância para a produção nacional”, destaca Pretto.

Projeções da Conab para soja, arroz e milho no RS

Soja – A produção gaúcha de soja está estimada em um recorde de 22,4 milhões de toneladas, expansão de 35,0% em relação à safra anterior, desde que as condições climáticas sejam favoráveis. A área cultivada deve crescer cerca de 1%, atingindo 7,1 milhões de hectares. Esse aumento é impulsionado pela maior rentabilidade da soja em comparação com outras culturas. A produtividade deverá se manter dentro da média histórica do estado, com a projeção de 3.624 quilos por hectare, sendo, inclusive, superior em 33,6% à registrada na safra de 2024/25, quando a estiagem e as altas temperaturas comprometeram a cultura.

Arroz – O Rio Grande do Sul deverá produzir 7,81 milhões de toneladas de arroz em casca, retração de 10,5% em relação à safra 2024/25. Apesar do atual cenário de preços pouco atrativos para o produtor, fatores como o bom nível de abastecimento hídrico no estado e políticas públicas do governo federal de incentivo à produção, como as operações de Contrato de Opção de Venda (COV) e linhas de crédito com juros subsidiados, deverão conter uma redução mais acentuada da área cultivada. A expectativa de queda é de 3,1%, com a área projetada em 938,2 mil hectares para a safra 2025/26.

Quanto à produtividade, estima-se retração de 7,6% em relação à safra anterior, resultando em uma média de 8.334 quilos por hectare. Essa redução está associada, principalmente, à perspectiva de menor investimento na lavoura, em função dos preços mais baixos praticados ao longo deste ano. Cabe destacar que a safra 2024/25 registrou a maior produtividade da série histórica, sustentada por investimentos elevados e condições climáticas extremamente favoráveis. Ainda assim, mesmo com a estimativa de queda, a produtividade projetada para 2025/26 permanece entre as maiores já alcançadas pelo setor.

Milho – A safra gaúcha de milho poderá chegar a 5,4 milhões de toneladas, com uma variação próxima de uma estabilidade produtiva. O volume representa baixa de 0,1% na produção em relação à safra 2024/25, devido à queda estimada em 12,5% na produtividade, que está prevista em 6.641 quilos por hectare. Todavia, a projeção de significativa recuperação de área deverá assegurar uma boa produção gaúcha de milho 1ª safra, fundamental para suprir a demanda do setor brasileiro de proteína animal no primeiro semestre de 2026.

Ainda sobre a produtividade, a redução decorre, sobretudo, do desempenho excepcional da temporada anterior, quando o milho se beneficiou de condições climáticas muito favoráveis, especialmente nas áreas semeadas no início da janela de plantio, que concentra a maior parte da semeadura no estado.

Para a área de milho, a projeção é de retomada. A estimativa é de 817,2 mil hectares, o que representa um incremento de 14,2% em comparação com a última safra. Esse movimento é favorecido, entre outras questões, pelo maior controle da cigarrinha pelos produtores e pela boa expectativa climática para a cultura. Destaca-se também a expansão do cultivo de milho em rotação com a soja no Noroeste gaúcho, possibilitando ao produtor realizar duas safras ao ano

Confira todas as publicações da Conab referentes às perspectivas para a agropecuária 2025/26: https://www.gov.br/conab/pt-