WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
APPATA
Sala
Seu Manoel
Folha Popular
Mercado Balestrin
Fitness
Lazzaretti
Ipiranga
Seco
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Tarzan
Unimed
Niederle
Sicredi
Mecânica Jaime
Sicoob
Império
F&J Santos
Estado

Safra de grãos 2025/2026: Conab projeta novo recorde no Brasil e recuperação da soja no Rio Grande do Sul

Agricultura

19/09/2025 09h26
Por: Júlio Santos
Fonte: Conab
Evento realizado na sede da Conab, em Brasília, trouxe as perspectivas para a safra de grãos 2025/26. Crédito: Catiana de Medeiros/Conab
Evento realizado na sede da Conab, em Brasília, trouxe as perspectivas para a safra de grãos 2025/26. Crédito: Catiana de Medeiros/Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em parceria com o Banco do Brasil, divulgou nesta quinta-feira (18) a 13ª edição das Perspectivas para a Agropecuária, com as primeiras projeções para a safra de grãos 2025/26. O levantamento aponta para uma produção nacional de 353,8 milhões de toneladas, aumento de 1% em relação à temporada 2024/25, que somou 350,2 milhões de toneladas, estabelecendo assim um novo recorde para o setor. O resultado é influenciado principalmente pelo aumento na área cultivada, que deve sair de 81,74 milhões de hectares na última safra para 84,24 milhões de hectares no ciclo 2025/26. Já a produtividade média nacional das lavouras está projetada em 4.199 quilos por hectare, redução de 2% se comparada com a safra anterior.

Os dados apresentados mostram a confiança dos homens e das mulheres do campo para seguir com a produção. Há investimentos disponíveis, com volume recorde de recursos e condições diferenciadas de crédito, como juros reais negativos para a produção de alimentos, a partir do Plano Safra disponibilizado pelo governo federal. Além disso, a expertise dos produtores e a utilização crescente de tecnologia refletem no bom resultado que reafirma a posição do país como um dos principais fornecedores globais de alimentos, fibras e bioenergia”, afirma o presidente da Conab, Edegar Pretto.

No Rio Grande do Sul, estado que na safra 2024/25 se consolidou como o quarto maior produtor de grãos no país, as projeções também foram atualizadas. “Temos perspectivas mais favoráveis para o estado nesta safra, impulsionadas pela expectativa de recuperação da produtividade da soja, cuja produção está estimada em 22,4 milhões de toneladas. Também projetamos 7,8 milhões de toneladas de arroz e 5,4 milhões de toneladas de milho. Esses resultados, porém, estão diretamente condicionados ao comportamento do clima. Se as condições se confirmarem, o Rio Grande do Sul terá uma safra de grande relevância para a produção nacional”, destaca Pretto.

Projeções da Conab para soja, arroz e milho no RS

Soja – A produção gaúcha de soja está estimada em um recorde de 22,4 milhões de toneladas, expansão de 35,0% em relação à safra anterior, desde que as condições climáticas sejam favoráveis. A área cultivada deve crescer cerca de 1%, atingindo 7,1 milhões de hectares. Esse aumento é impulsionado pela maior rentabilidade da soja em comparação com outras culturas. A produtividade deverá se manter dentro da média histórica do estado, com a projeção de 3.624 quilos por hectare, sendo, inclusive, superior em 33,6% à registrada na safra de 2024/25, quando a estiagem e as altas temperaturas comprometeram a cultura.

Arroz – O Rio Grande do Sul deverá produzir 7,81 milhões de toneladas de arroz em casca, retração de 10,5% em relação à safra 2024/25. Apesar do atual cenário de preços pouco atrativos para o produtor, fatores como o bom nível de abastecimento hídrico no estado e políticas públicas do governo federal de incentivo à produção, como as operações de Contrato de Opção de Venda (COV) e linhas de crédito com juros subsidiados, deverão conter uma redução mais acentuada da área cultivada. A expectativa de queda é de 3,1%, com a área projetada em 938,2 mil hectares para a safra 2025/26.

Quanto à produtividade, estima-se retração de 7,6% em relação à safra anterior, resultando em uma média de 8.334 quilos por hectare. Essa redução está associada, principalmente, à perspectiva de menor investimento na lavoura, em função dos preços mais baixos praticados ao longo deste ano. Cabe destacar que a safra 2024/25 registrou a maior produtividade da série histórica, sustentada por investimentos elevados e condições climáticas extremamente favoráveis. Ainda assim, mesmo com a estimativa de queda, a produtividade projetada para 2025/26 permanece entre as maiores já alcançadas pelo setor. 

Milho – A safra gaúcha de milho poderá chegar a 5,4 milhões de toneladas, com uma variação próxima de uma estabilidade produtiva. O volume representa baixa de 0,1% na produção em relação à safra 2024/25, devido à queda estimada em 12,5% na produtividade, que está prevista em 6.641 quilos por hectare. Todavia, a projeção de significativa recuperação de área deverá assegurar uma boa produção gaúcha de milho 1ª safra, fundamental para suprir a demanda do setor brasileiro de proteína animal no primeiro semestre de 2026.

Ainda sobre a produtividade, a redução decorre, sobretudo, do desempenho excepcional da temporada anterior, quando o milho se beneficiou de condições climáticas muito favoráveis, especialmente nas áreas semeadas no início da janela de plantio, que concentra a maior parte da semeadura no estado. 

Para a área de milho, a projeção é de retomada. A estimativa é de 817,2 mil hectares, o que representa um incremento de 14,2% em comparação com a última safra. Esse movimento é favorecido, entre outras questões, pelo maior controle da cigarrinha pelos produtores e pela boa expectativa climática para a cultura. Destaca-se também a expansão do cultivo de milho em rotação com a soja no Noroeste gaúcho, possibilitando ao produtor realizar duas safras ao ano

Confira todas as publicações da Conab referentes às perspectivas para a agropecuária 2025/26: https://www.gov.br/conab/pt-

  • Safra de grãos 2025/2026: Conab projeta novo recorde no Brasil e recuperação da soja no Rio Grande do Sul
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Santa Catarina mapeia mais de 950 mil hectares de florestas plantadas em inventário inédito
Foto: Reprodução/Secom SC Governo do Estado entrega 131 equipamentos agrícolas para 37 municípios em evento realizado em Campos Novos
Foto: Divulgação Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
26°
Tempo nublado Máxima: 31° - Mínima: 17°
27°

Sensação

1.79 km/h

Vento

56%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Fitness
Tarzan
Sicoob
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Rádio Municipal
Agro Niederle
Raffaelli
APPATA
Seco
Mercado do povo
Ipiranga
Ponto Grill
Império
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Sicredi
Sicredi
Meganet
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado do povo
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sala
Raffaelli
Sicoob
Unimed
Seu Manoel
F&J Santos
Império
Tarzan
Municípios
Derrubadas - RS
Alimentação saudável e diversão marcam atividade no CRAS
Vista Gaúcha - RS
Grupo Reviver promove integração da melhor idade em grande encontro
Seco
Rádio Municipal
Império
Seu Manoel
Mercado do povo
Sicredi
Ipiranga
Lazzaretti
Sala
Unimed
Mercado Balestrin
Agro Niederle
APPATA
Hospital Santo Antonio
Fitness
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Raffaelli
Meganet
Tarzan
Últimas notícias
Há 21 minutos PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a Corte
Há 21 minutos Haddad não vai à ONU para acompanhar possível votação de isenção do IR
Há 21 minutos Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral
Há 21 minutos Padilha decide não participar de reunião na ONU após restrição dos EUA
Há 55 minutos Comissão aprova aplicativo para envio de demandas de segurança pública
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
F&J Santos
Império
Mercado do povo
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Meganet
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seco
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Agro Niederle
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 3 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito
2
Há 5 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
3
Há 6 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
4
Há 5 dias Unidade Básica de Saúde amplia estrutura para fisioterapia e atividades em grupo
5
Há 6 dias MP pede suspensão do show de R$ 800 mil de Leonardo em Teresópolis
Seco
Unimed
Sicredi
Agro Niederle
Ipiranga
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado Balestrin
Meganet
APPATA
Lazzaretti
Seu Manoel
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Império
Ipiranga
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Sala
Mercado do povo
Império
Seu Manoel
APPATA
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
Ponto Grill
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Mercado Balestrin
Seco
Sala
Fitness
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados