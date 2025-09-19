WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Raffaelli
Rádio Municipal
Niederle
Hospital Santo Antonio
Unimed
Folha Popular
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seco
Seu Manoel
F&J Santos
Império
Sala
Sicoob
Sicredi
Câmara

Comissão aprova sigilo em contratos ligados a investigações contra o crime organizado

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado

19/09/2025 15h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1212/24 , que permite o sigilo em contratações ligadas a investigações contra organizações criminosas. As regras se aplicam à contratação de serviços técnicos especializados e à aquisição ou locação de equipamentos destinados à polícia judiciária para o rastreamento e obtenção de provas.

O sigilo valerá para o conteúdo das propostas, o orçamento estimado da contratação, contratos e aditivos. Órgãos de controle interno devem ser comunicados sobre a realização de contratações.

Segurança jurídica
A votação seguiu o parecer do relator, deputado José Medeiros (PL-MT). "Trata-se de atualização legislativa necessária, para dar segurança jurídica aos agentes de segurança pública envolvidos na nobre tarefa de combater o crime organizado", defendeu.

O autor do projeto, deputado Alberto Fraga (PL-DF), explica que a legislação precisa ser atualizada, porque as contratações excepcionais previstas no curso de investigações contra organização criminosa são sigilosas e realizadas com dispensa de licitação. Ele teme questionamentos contra a legalidade dessa forma de contratação emergencial, o que poderia levar à anulação de eventuais provas.

Próximos passos
O projeto segue para análise em caráter conclusivo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova aplicativo para envio de demandas de segurança pública
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Entra em vigor lei que amplia até dezembro o prazo para uso de recursos da saúde
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Corregedoria sugere suspensão de três deputados e censura escrita aos demais acusados da ocupação do Plenário
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
23°
Tempo nublado Máxima: 31° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.85 km/h

Vento

59%

Umidade

Tarzan
Raffaelli
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Seu Manoel
Sala
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Fitness
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Meganet
Agro Niederle
Império
Sala
APPATA
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicoob
F&J Santos
Ponto Grill
Fitness
Meganet
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado do povo
Seu Manoel
Sicoob
Ipiranga
Tarzan
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Unimed
Municípios
Derrubadas - RS
Alimentação saudável e diversão marcam atividade no CRAS
Vista Gaúcha - RS
Grupo Reviver promove integração da melhor idade em grande encontro
Tarzan
Ipiranga
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado Balestrin
Unimed
Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Império
Meganet
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado do povo
APPATA
Seco
Sala
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 24 minutos PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a Corte
Há 24 minutos Haddad não vai à ONU para acompanhar possível votação de isenção do IR
Há 24 minutos Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral
Há 24 minutos Padilha decide não participar de reunião na ONU após restrição dos EUA
Há 57 minutos Comissão aprova aplicativo para envio de demandas de segurança pública
Unimed
Seu Manoel
Império
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicredi
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Fitness
Seco
Sala
Rádio Municipal
Mercado do povo
Agro Niederle
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 3 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito
2
Há 5 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
3
Há 6 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
4
Há 5 dias Unidade Básica de Saúde amplia estrutura para fisioterapia e atividades em grupo
5
Há 6 dias MP pede suspensão do show de R$ 800 mil de Leonardo em Teresópolis
Seco
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Fitness
F&J Santos
APPATA
Sala
Sicredi
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
Meganet
Raffaelli
Império
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Unimed
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicoob
Agro Niederle
Sala
Meganet
Império
Tarzan
Ipiranga
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
F&J Santos
Raffaelli
Sicredi
Seco
Unimed
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados