Internacional

Lula tem conversas telefônica com presidente espanhol e emir do Catar

Foram abordados acordo Mercosul-UE e ataque de Israel contra o Catar

19/09/2025 16h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o da Espanha, Pedro Sánchez, conversaram por telefone nesta sexta-feira (19) sobre a expectativa de assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia, previsto para ser oficializado em dezembro durante a Cúpula do Mercosul, em Brasília.

Na oportunidade, os dois presidentes reafirmaram a importância estratégica do acordo em meio a um contexto de guerras tarifárias e de ataques ao sistema multilateral de comércio.

Os dois chefes de governo se encontrarão em Nova York, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Na conversa, segundo o Planalto, destacaram a importância histórica da Conferência Internacional para uma solução pacífica para a questão da Palestina e a implementação de uma solução que abarque dois Estados.

“Nesse sentido, repudiaram as graves violações do direito internacional humanitário em Gaza, como o deslocamento forçado da população e os planos de Israel de ocupação dos territórios palestinos”, destacou o Planalto.

>>Acordo Mercosul-UE pode impactar economia brasileira em US$ 79 bilhões

Emir do Catar

Na quinta-feira (18), em outra ligação telefônica, Lula conversou com o Emir do Catar, o Xeique Tamim Bin Hamad Al Thani, a quem o presidente brasileiro expressou “solidariedade em face do ataque aéreo realizado por Israel, em 9 de setembro, contra área residencial da capital Doha”.

Lula disse estar preocupado com o risco de a ação comprometer os esforços conduzidos pelo Catar para a libertação dos reféns, no âmbito dos conflitos entre Israel e Hamas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ele defendeu a efetivação do Estado palestino, “em paz e segurança ao lado do Estado de Israel”, como solução para o conflito. Segundo o Planalto, o Emir agradeceu as manifestações do Brasil em repúdio ao ataque.

