WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
F&J Santos
Império
Ipiranga
Rádio Municipal
Seu Manoel
Folha Popular
Sala
Niederle
Meganet
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Seco
APPATA
Tarzan
Fitness
Mercado do povo
Raffaelli
Unimed
Ponto Grill
Câmara

Comissão aprova possibilidade de abertura das escolas em dias não letivos para atividades comunitárias

Projeto insere a medida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

19/09/2025 16h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei para determinar que as escolas públicas deverão prever, quando possível e em dias não letivos, a realização de atividades destinadas aos estudantes, suas famílias e à comunidade do entorno da escola.

A proposta insere a medida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) . As atividades poderão ser formativas, científicas, culturais e esportivas, destinadas à comunidade escolar ou do entorno de cada estabelecimento.

O texto aprovado é a versão do relator, deputado Luiz Fernando Vampiro (MDB-SC), para o Projeto de Lei 1495/25 , do deputado Silas Câmara (Republicanos-AM). O substitutivo apresenta uma nova redação, mas mantém o objetivo original.

“É meritória a intenção de promover a integração entre a escola e a comunidade em que ela se insere. Esse objetivo, inclusive, já está previsto na LDB, que atribui essa incumbência a cada estabelecimento”, explicou Luiz Fernando Vampiro.

“Trata-se de uma medida essencial para o acesso aos espaços escolares e para a promoção do uso responsável e socialmente útil dos bens públicos”, afirmou o deputado Silas Câmara.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova aplicativo para envio de demandas de segurança pública
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Entra em vigor lei que amplia até dezembro o prazo para uso de recursos da saúde
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Corregedoria sugere suspensão de três deputados e censura escrita aos demais acusados da ocupação do Plenário
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
23°
Tempo nublado Máxima: 31° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.85 km/h

Vento

59%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Unimed
Ipiranga
Império
Sala
Seco
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
APPATA
Tarzan
Meganet
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicoob
Lazzaretti
APPATA
Sala
Sicredi
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicoob
Unimed
Tarzan
Fitness
Raffaelli
Império
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Municípios
Derrubadas - RS
Alimentação saudável e diversão marcam atividade no CRAS
Vista Gaúcha - RS
Grupo Reviver promove integração da melhor idade em grande encontro
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Raffaelli
Sicredi
Império
Rádio Municipal
APPATA
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seco
Meganet
Unimed
F&J Santos
Agro Niederle
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sala
Últimas notícias
Há 24 minutos PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a Corte
Há 24 minutos Haddad não vai à ONU para acompanhar possível votação de isenção do IR
Há 24 minutos Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral
Há 24 minutos Padilha decide não participar de reunião na ONU após restrição dos EUA
Há 57 minutos Comissão aprova aplicativo para envio de demandas de segurança pública
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Fitness
Meganet
Império
Lazzaretti
APPATA
Mercado do povo
Sala
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicredi
Ipiranga
Seco
F&J Santos
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Raffaelli
Tarzan
Mais lidas
1
Há 3 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito
2
Há 5 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
3
Há 6 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
4
Há 5 dias Unidade Básica de Saúde amplia estrutura para fisioterapia e atividades em grupo
5
Há 6 dias MP pede suspensão do show de R$ 800 mil de Leonardo em Teresópolis
APPATA
Tarzan
Unimed
Império
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Seco
Sala
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Seu Manoel
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Rádio Municipal
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
Unimed
Fitness
Sicoob
Império
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sala
Ipiranga
Meganet
Mercado do povo
Mecânica Jaime
APPATA
Ponto Grill
Seco
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados