WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Ipiranga
Mercado do povo
Raffaelli
Folha Popular
Mercado Balestrin
Meganet
F&J Santos
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
Império
Unimed
Internacional

Lula conversa com presidente espanhol sobre Mercosul-UE e guerra

Presidente brasileiro também conversou com o Emir do Catar na quinta

19/09/2025 16h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o da Espanha, Pedro Sánchez (foto), conversaram por telefone nesta sexta-feira (19) sobre a expectativa de assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia, previsto para ser oficializado em dezembro durante a Cúpula do Mercosul, em Brasília.

Na oportunidade, os dois presidentes reafirmaram a importância estratégica do acordo em meio a um contexto de guerras tarifárias e de ataques ao sistema multilateral de comércio.

Os dois chefes de governo se encontrarão em Nova York, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. Na conversa, segundo o Planalto, destacaram a importância histórica da Conferência Internacional para uma solução pacífica para a questão da Palestina e a implementação de uma solução que abarque dois Estados.

“Nesse sentido, repudiaram as graves violações do direito internacional humanitário em Gaza, como o deslocamento forçado da população e os planos de Israel de ocupação dos territórios palestinos”, destacou o Planalto.

>>Acordo Mercosul-UE pode impactar economia brasileira em US$ 79 bilhões

Emir do Catar

Na quinta-feira (18), em outra ligação telefônica, Lula conversou com o Emir do Catar, o Xeique Tamim Bin Hamad Al Thani, a quem o presidente brasileiro expressou “solidariedade em face do ataque aéreo realizado por Israel, em 9 de setembro, contra área residencial da capital Doha”.

Lula disse estar preocupado com o risco de a ação comprometer os esforços conduzidos pelo Catar para a libertação dos reféns, no âmbito dos conflitos entre Israel e Hamas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ele defendeu a efetivação do Estado palestino, “em paz e segurança ao lado do Estado de Israel”, como solução para o conflito. Segundo o Planalto, o Emir agradeceu as manifestações do Brasil em repúdio ao ataque.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© José Cruz/Agência Brasil Padilha decide não participar de reunião na ONU após restrição dos EUA
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula tem conversas telefônica com presidente espanhol e emir do Catar
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Marina Silva integra lista de líderes de sustentabilidade da Forbes
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
26°
Tempo nublado Máxima: 31° - Mínima: 17°
27°

Sensação

1.79 km/h

Vento

56%

Umidade

Império
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Ipiranga
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
Raffaelli
Meganet
Mercado Balestrin
Tarzan
Mecânica Jaime
Fitness
Unimed
Seu Manoel
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sala
Sicredi
Sicredi
Meganet
Ipiranga
Unimed
Tarzan
Seu Manoel
APPATA
Sicoob
Sicoob
Raffaelli
Fitness
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
Império
Sala
Mercado Balestrin
F&J Santos
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Municípios
Derrubadas - RS
Alimentação saudável e diversão marcam atividade no CRAS
Vista Gaúcha - RS
Grupo Reviver promove integração da melhor idade em grande encontro
Unimed
Mercado do povo
Ponto Grill
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicredi
Império
Sicoob
F&J Santos
APPATA
Sala
Mercado Balestrin
Seco
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Seu Manoel
Meganet
Tarzan
Lazzaretti
Fitness
Últimas notícias
Há 21 minutos PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a Corte
Há 21 minutos Haddad não vai à ONU para acompanhar possível votação de isenção do IR
Há 21 minutos Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral
Há 21 minutos Padilha decide não participar de reunião na ONU após restrição dos EUA
Há 55 minutos Comissão aprova aplicativo para envio de demandas de segurança pública
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicredi
Meganet
Império
Agro Niederle
Sala
APPATA
Unimed
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
Seco
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicoob
Fitness
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 3 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito
2
Há 5 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
3
Há 6 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
4
Há 5 dias Unidade Básica de Saúde amplia estrutura para fisioterapia e atividades em grupo
5
Há 6 dias MP pede suspensão do show de R$ 800 mil de Leonardo em Teresópolis
Sala
Ponto Grill
APPATA
Seco
Fitness
Ipiranga
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ipiranga
Império
Raffaelli
Rádio Municipal
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
Sicredi
Sicoob
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicredi
Seu Manoel
Agro Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Seco
Sicoob
Unimed
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ipiranga
Império
Sala
Raffaelli
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Tarzan
Fitness
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados