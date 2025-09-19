WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Fitness
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Unimed
Lazzaretti
Império
Seu Manoel
Tarzan
Raffaelli
Sicoob
Mercado Balestrin
Meganet
Niederle
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Folha Popular
APPATA
Sala
Mercado do povo
Câmara

Comissão aprova jornada de trabalho contínua para empregado horista

Projeto segue em análise na Câmara dos Deputados

19/09/2025 16h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que define jornada contínua para empregados horistas – com salário proporcional ao número de horas trabalhadas. O texto aprovado permite jornadas especiais, desde que respeitado o limite legal.

O empregado horista terá direito a intervalo para descanso ou alimentação de uma hora, se a jornada exceder seis horas, ou de 15 minutos, quando ultrapassar quatro horas.

A comissão aprovou substitutivo da relatora, deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA), ao Projeto de Lei 1282/25 , do deputado Fred Linhares (Republicanos-DF). Ela afirmou que a medida busca garantir ao empregado condições adequadas de organização da rotina.

“Sem delimitação precisa da jornada, essa sistemática dá margem a situações bastante prejudiciais ao trabalhador. O empregador poderia exigir trabalho das 6 às 8 horas e das 18 às 20 horas, o que inviabiliza a organização da rotina diária”, disse Rogéria Santos.

O projeto seguirá para análise conclusiva da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para virar lei, ainda precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova aplicativo para envio de demandas de segurança pública
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Entra em vigor lei que amplia até dezembro o prazo para uso de recursos da saúde
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Corregedoria sugere suspensão de três deputados e censura escrita aos demais acusados da ocupação do Plenário
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
23°
Tempo nublado Máxima: 31° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.85 km/h

Vento

59%

Umidade

Rádio Municipal
Lazzaretti
Império
Ponto Grill
Meganet
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Unimed
Tarzan
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicredi
APPATA
Seco
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Ponto Grill
Rádio Municipal
Meganet
APPATA
Sicoob
Sala
Lazzaretti
Unimed
Fitness
Império
F&J Santos
Sicredi
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Municípios
Derrubadas - RS
Alimentação saudável e diversão marcam atividade no CRAS
Vista Gaúcha - RS
Grupo Reviver promove integração da melhor idade em grande encontro
Império
Seco
Sicoob
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
F&J Santos
Sala
Tarzan
Raffaelli
APPATA
Mercado Balestrin
Unimed
Seu Manoel
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 24 minutos PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a Corte
Há 24 minutos Haddad não vai à ONU para acompanhar possível votação de isenção do IR
Há 24 minutos Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral
Há 24 minutos Padilha decide não participar de reunião na ONU após restrição dos EUA
Há 58 minutos Comissão aprova aplicativo para envio de demandas de segurança pública
Mercado Balestrin
Seco
Rádio Municipal
Fitness
Sicredi
F&J Santos
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Ponto Grill
APPATA
Sala
Sicoob
Mercado do povo
Ipiranga
Unimed
Império
Seu Manoel
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Meganet
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 3 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito
2
Há 5 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
3
Há 6 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
4
Há 5 dias Unidade Básica de Saúde amplia estrutura para fisioterapia e atividades em grupo
5
Há 6 dias MP pede suspensão do show de R$ 800 mil de Leonardo em Teresópolis
Sicoob
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicredi
Agro Niederle
Ipiranga
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Império
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ponto Grill
Meganet
Raffaelli
Unimed
Seco
Sala
Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
Ipiranga
Seu Manoel
Seco
Mercado Balestrin
Tarzan
Agro Niederle
Unimed
APPATA
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
Sala
F&J Santos
Império
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados