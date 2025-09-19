WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Seco
Rádio Municipal
Seu Manoel
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicoob
Fitness
APPATA
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado do povo
Meganet
Folha Popular
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Niederle
Unimed
Império
Mecânica Jaime
Região

Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora

Educação

19/09/2025 17h23
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na manhã desta sexta-feira, 19, foi realizado um desfile cívico no Setor Missão, localizado na Terra Indígena do Guarita, em Redentora.

O evento contou com a participação de cinco escolas: Davi Rygjo Fernandes, Katiu Griá (do setor Taquaral), Herculano Joaquim, Geraldinho Mineiro e Toldo Campinas. Após o desfile, houve um almoço coletivo, seguido de atividades de integração à tarde, com jogos e dinâmicas entre os alunos.

O evento teve como objetivo promover a convivência entre os estudantes e valorizar a cultura indígena por meio da participação escolar e comunitária.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7

  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
  • Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral
Live foi realizada no canal de Youtube TV Seduc RS e segue disponível na plataforma -Foto: Ascom Seduc Secretaria da Educação realiza live com orientações sobre escolha dos Itinerários Formativos
- Inscrições para o Programa Aprende Mais - 1ª Série são prorrogadas até domingo (21)
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
23°
Tempo nublado Máxima: 31° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.85 km/h

Vento

59%

Umidade

Sicredi
Agro Niederle
Meganet
Raffaelli
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
Fitness
Tarzan
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Seco
Sala
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
Lazzaretti
Unimed
Sala
F&J Santos
Agro Niederle
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Tarzan
Fitness
Mecânica Jaime
Raffaelli
APPATA
Império
Sicoob
Mercado Balestrin
Municípios
Derrubadas - RS
Alimentação saudável e diversão marcam atividade no CRAS
Vista Gaúcha - RS
Grupo Reviver promove integração da melhor idade em grande encontro
Unimed
Mercado Balestrin
Tarzan
Raffaelli
APPATA
Meganet
Seu Manoel
Sicoob
Sala
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicredi
Agro Niederle
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 25 minutos PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a Corte
Há 25 minutos Haddad não vai à ONU para acompanhar possível votação de isenção do IR
Há 25 minutos Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral
Há 25 minutos Padilha decide não participar de reunião na ONU após restrição dos EUA
Há 58 minutos Comissão aprova aplicativo para envio de demandas de segurança pública
Meganet
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Raffaelli
Mercado Balestrin
Império
Seco
F&J Santos
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado do povo
Rádio Municipal
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Fitness
Lazzaretti
APPATA
Mais lidas
1
Há 3 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito
2
Há 5 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
3
Há 6 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
4
Há 5 dias Unidade Básica de Saúde amplia estrutura para fisioterapia e atividades em grupo
5
Há 6 dias MP pede suspensão do show de R$ 800 mil de Leonardo em Teresópolis
F&J Santos
Fitness
Sicoob
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ipiranga
Ponto Grill
Meganet
APPATA
Unimed
Seco
Raffaelli
Ipiranga
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Tarzan
Império
Seu Manoel
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Ipiranga
Império
Seco
Agro Niederle
Rádio Municipal
Tarzan
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Raffaelli
Unimed
Seu Manoel
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados