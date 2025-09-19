Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora

Na manhã desta sexta-feira, 19, foi realizado um desfile cívico no Setor Missão, localizado na Terra Indígena do Guarita, em Redentora.

O evento contou com a participação de cinco escolas: Davi Rygjo Fernandes, Katiu Griá (do setor Taquaral), Herculano Joaquim, Geraldinho Mineiro e Toldo Campinas. Após o desfile, houve um almoço coletivo, seguido de atividades de integração à tarde, com jogos e dinâmicas entre os alunos.

O evento teve como objetivo promover a convivência entre os estudantes e valorizar a cultura indígena por meio da participação escolar e comunitária.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7