WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Folha Popular
F&J Santos
Império
Seco
Seu Manoel
Raffaelli
Niederle
APPATA
Sala
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado do povo
Unimed
Rádio Municipal
Meganet
Tarzan
Sicredi
Sicoob
Esportes

Conmebol anula 2º amarelo e libera Plata para defender o Flamengo

Atacante fica à disposição para 2º jogo das quartas da Libertadores

19/09/2025 17h44
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Gilvan de Souza/Flamengo
© Gilvan de Souza/Flamengo

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anulou o segundo cartão amarelo recebido pelo atacante Gonzalo Plata, do Flamengo , na vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes, na última quinta-feira (18), no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores.

Com isso, o equatoriano está à disposição do técnico Filipe Luís para o jogo de volta, na próxima quinta (25) , às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional .

Aos 36 minutos do segundo tempo da partida no Rio de Janeiro, Plata dividiu uma bola com Facundo Rodríguez perto da entrada da área. Apesar de o zagueiro ter atingido o jogador rubro-negro, o árbitro Andres Rojas entendeu que a falta foi do equatoriano e deu o segundo amarelo ao atacante, expulsando-o de campo.

Nesta sexta-feira (19), a Conmebol divulgou um vídeo analisando o lance e reconheceu o erro da arbitragem , indicando que Rodríguez chuta o pé de Plata e não o contrário.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A entidade, porém, reforçou que, segundo o protocolo do árbitro de vídeo (VAR), a tecnologia pode interferir somente em quatro situações revisáveis - gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade - e que o lance em questão não se enquadrava em nenhuma delas para ser corrigido no ato.

O Flamengo divulgou uma nota oficial criticando a arbitragem de Andres Rojas , considerando-a "um desfile de equívocos" e que a mesma foi conduzida de forma "tendenciosa".

Ainda conforme o comunicado, emitido nesta sexta, o Rubro-Negro reclamou de "faltas invertidas e cartões amarelos aplicados de maneira desproporcional", de um pênalti não marcado a favor que o gol do Estudiantes teria sido validado "após toque no braço aberto do atacante, que expandiu sua área para além do movimento natural assumindo o risco".

A vitória por 2 a 1 deixa o Flamengo com a vantagem do empate para o jogo de volta. Os argentinos precisam ganhar por dois ou mais gols no tempo normal para avançarem. Se o Estudiantes vencer por um gol de saldo e igualar o placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/Agência Brasil Com eliminação em Seul, Bia Haddad terá queda no ranking mundial
- Governo do Estado lança edital para realização do Circuito Estadual de Skate
© Tânia Rêgo/ Agência Brasil Portaria cria comitê para organizar Copa do Mundo feminina de 2027
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
23°
Tempo nublado Máxima: 31° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.85 km/h

Vento

59%

Umidade

Mecânica Jaime
Ipiranga
Ponto Grill
APPATA
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sala
Unimed
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Meganet
Lazzaretti
Império
Sicredi
Sicoob
Fitness
F&J Santos
Raffaelli
Seco
Tarzan
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Unimed
Rádio Municipal
Seu Manoel
APPATA
Agro Niederle
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sala
Mecânica Jaime
Lazzaretti
F&J Santos
Raffaelli
Império
Ponto Grill
Meganet
Municípios
Derrubadas - RS
Alimentação saudável e diversão marcam atividade no CRAS
Vista Gaúcha - RS
Grupo Reviver promove integração da melhor idade em grande encontro
Ponto Grill
Ipiranga
Seco
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Tarzan
Mercado do povo
Império
Hospital Santo Antonio
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Sala
APPATA
Sicredi
Fitness
Agro Niederle
Raffaelli
Meganet
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 25 minutos PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a Corte
Há 25 minutos Haddad não vai à ONU para acompanhar possível votação de isenção do IR
Há 25 minutos Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral
Há 25 minutos Padilha decide não participar de reunião na ONU após restrição dos EUA
Há 59 minutos Comissão aprova aplicativo para envio de demandas de segurança pública
Fitness
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
Lazzaretti
Unimed
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
APPATA
Seco
Seu Manoel
Sicredi
Agro Niederle
Meganet
F&J Santos
Ipiranga
Império
Mercado do povo
Sicoob
Tarzan
Mais lidas
1
Há 3 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito
2
Há 5 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
3
Há 6 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
4
Há 5 dias Unidade Básica de Saúde amplia estrutura para fisioterapia e atividades em grupo
5
Há 6 dias MP pede suspensão do show de R$ 800 mil de Leonardo em Teresópolis
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ipiranga
Unimed
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Agro Niederle
Fitness
Império
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Raffaelli
Seco
Sicredi
Mecânica Jaime
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sala
Sicredi
Seu Manoel
Mercado do povo
Tarzan
Meganet
Império
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
F&J Santos
Seco
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados