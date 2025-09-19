Museu Histórico Farroupilha, em Piratini, recebe doação de lança histórica utilizada na Guerra dos Farrapos

O Museu Histórico Farroupilha (MHF) recebeu a doação de uma ponta de lança três galhos, modelo meia-lua, utilizada na Guerra dos Farrapos. A instituição, mantida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), fica situada em Piratini, primeira capital farroupilha. De fabricação francesa e datado de meados de 1760, o artefato tem grande relevância histórica. O item foi doado pelo empresário Volnir Junior dos Santos, conhecido como Tchê Voni.

Segundo a diretora do MHF, Luiza de Lima Rodrigues, a peça foi utilizada pelos lanceiros de Antônio de Souza Netto e esteve presente em batalhas como o confronto de 26 de maio de 1843, em Ponche Verde, quando Netto e Bento Gonçalves enfrentaram as tropas de Bento Manuel Ribeiro. Preservada por décadas, a lança passa agora a integrar o patrimônio do museu, fortalecendo o compromisso da instituição com a preservação e a valorização da memória farroupilha e rio-grandense.

“A chegada dessa peça ao acervo do museu é um marco importante para a preservação da nossa história. Trata-se de um objeto carregado de simbolismo e de valor cultural, que testemunhou momentos decisivos da Revolução Farroupilha”, destacou Luiza. A doação soma-se aos esforços do Programa Acervos da Cultura, que tem como objetivo ampliar e qualificar o acesso da sociedade às memórias preservadas pelas instituições da Sedac, assegurando que o legado histórico do Rio Grande do Sul permaneça vivo e acessível às futuras gerações.