WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Unimed
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Sala
Seco
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Folha Popular
Sicredi
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Meganet
Rádio Municipal
Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
Agricultura

Santa Catarina mapeia mais de 950 mil hectares de florestas plantadas em inventário inédito

Fotos: Will Nieckarz/ SapeMais de 950 mil hectares do território catarinense estão cobertos por florestas comerciais plantadas, o equivalente a cer...

19/09/2025 18h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Will Nieckarz/ Sape

Mais de 950 mil hectares do território catarinense estão cobertos por florestas comerciais plantadas, o equivalente a cerca de 10% da área total do estado. O dado integra o Inventário de Florestas Plantadas do Estado, lançado nesta sexta-feira, 19, em Lages, pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape), em parceria com o Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Udesc. O estudo inédito detalha a distribuição e o volume das plantações de Pinus e Eucalyptus, reforçando a posição catarinense como um dos maiores polos florestais do Brasil.

O estudo reúne informações detalhadas sobre a distribuição, extensão e volume das florestas plantadas no estado, com destaque para os gêneros Pinus ssp. e Eucalyptus spp. Além da dimensão territorial, o inventário quantifica o estoque de madeira disponível para diferentes usos industriais, como serrarias, papel e celulose, painéis e energia. As mesorregiões Serrana, Oeste e Norte se destacam como as principais áreas produtoras, respondendo por grande parte do volume mapeado.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, o inventário de florestas plantadas é um instrumento estratégico para o setor. “Com dados técnicos atualizados, Santa Catarina reforça sua capacidade de planejamento, o inventário servirá como base para políticas públicas e investimentos privados. Também será fundamental para o uso sustentável das florestas, equilibrando desenvolvimento econômico e preservação ambiental”, destaca Chiodini.

O trabalho foi conduzido por pesquisadores e técnicos da Sape e do CAV/Udesc durante o ano de 2024. “Foram utilizadas tecnologias de sensoriamento remoto e amostragens em campo para garantir precisão e confiabilidade nas informações”, explica o coordenador do Inventário de Florestas Plantadas, Marcos Benedito Schimalski, coordenador pela Udesc.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O Inventário de Florestas Plantadas será referência para o setor público e privado, contribuindo para políticas de fomento, certificações internacionais, planejamento logístico e gestão sustentável dos recursos florestais em Santa Catarina. O diagnóstico ficará disponível para consulta no site em aproximadamente 15 dias: https://www.udesc.br/cav/engenhariaflorestal. Também está consolidado em um e-book que poderá ser acessado nesse e no www.agricultura.sc.gov.br , a partir da próxima semana.

No evento também foi assinado o Termo de Cooperação entre a Sape e Udesc para projetos de pesquisa, estudos, inventários, projetos de extensão e diagnósticos no setor agropecuário de Santa Catarina.

Mais informações:
Andréia Cristina Oliveira
Assessora de Comunicação
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária
[email protected]
Fone: (48) 3664-4393

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Governo do Estado entrega 131 equipamentos agrícolas para 37 municípios em evento realizado em Campos Novos
Evento realizado na sede da Conab, em Brasília, trouxe as perspectivas para a safra de grãos 2025/26. Crédito: Catiana de Medeiros/Conab Safra de grãos 2025/2026: Conab projeta novo recorde no Brasil e recuperação da soja no Rio Grande do Sul
Foto: Divulgação Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h07
23°
Tempo nublado Máxima: 31° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.85 km/h

Vento

59%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicredi
Rádio Municipal
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
Sala
Raffaelli
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Seco
Fitness
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Meganet
Império
Ponto Grill
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicoob
Sicredi
Sicoob
Fitness
Unimed
APPATA
Raffaelli
F&J Santos
Mercado do povo
Ipiranga
Rádio Municipal
Meganet
Império
Ponto Grill
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Municípios
Derrubadas - RS
Alimentação saudável e diversão marcam atividade no CRAS
Vista Gaúcha - RS
Grupo Reviver promove integração da melhor idade em grande encontro
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Meganet
Agro Niederle
Império
Sala
Mercado do povo
Unimed
Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seu Manoel
Seco
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicredi
APPATA
Últimas notícias
Há 25 minutos PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a Corte
Há 26 minutos Haddad não vai à ONU para acompanhar possível votação de isenção do IR
Há 26 minutos Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral
Há 26 minutos Padilha decide não participar de reunião na ONU após restrição dos EUA
Há 59 minutos Comissão aprova aplicativo para envio de demandas de segurança pública
APPATA
Império
Mercado do povo
Agro Niederle
Meganet
Unimed
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ponto Grill
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Seco
Seu Manoel
Sicredi
Sala
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 3 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito
2
Há 5 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
3
Há 6 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
4
Há 5 dias Unidade Básica de Saúde amplia estrutura para fisioterapia e atividades em grupo
5
Há 6 dias MP pede suspensão do show de R$ 800 mil de Leonardo em Teresópolis
Raffaelli
Sala
Império
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seco
Ipiranga
APPATA
Meganet
Fitness
Agro Niederle
F&J Santos
Sicredi
Unimed
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicoob
Lazzaretti
Raffaelli
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ipiranga
Sicredi
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Meganet
Sala
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Império
Sicoob
Seco
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados