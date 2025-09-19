Secretaria da Educação realiza live com orientações sobre escolha dos Itinerários Formativos

Com o objetivo de explicar aos estudantes e à comunidade escolar os detalhes sobre os Itinerários Formativos de Aprofundamento (IFA), a Secretaria da Educação (Seduc) promoveu, nesta sexta-feira (19/9), uma transmissão ao vivo no canal de Youtube TV Seduc RS . A live foi conduzida pela diretora do Departamento de Coordenação da Educação Básica, Sherol dos Santos, e pela chefe da Divisão do Ensino Médio, Kátia Rocha.

“A implementação dos Itinerários Formativos é um marco na consolidação do novo Ensino Médio no Rio Grande do Sul, garantindo aos estudantes mais autonomia e a oportunidade de construir percursos conectados aos seus sonhos e projetos de vida”, destacou Sherol na abertura.

O que são os Itinerários Formativos de Aprofundamento

Os IFA são percursos educacionais que ampliam e aprofundam os conhecimentos dos estudantes, conectando teoria e prática em diferentes áreas. Fundamentados na interdisciplinaridade, na integração de saberes, na conexão com a contemporaneidade e na formação integral, buscam promover autonomia, protagonismo e responsabilidade social, preparando os jovens para transformar a realidade em que vivem.

“Os Itinerários permitem que cada estudante escolha a trilha de aprofundamento que mais se conecta ao seu projeto de vida. Assim, nosso compromisso é oferecer percursos que dialoguem com os interesses dos jovens e que garantam uma formação integral e significativa”, afirmou Kátia.

Os estudantes poderão escolher entre quatro Projetos Integradores: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Para as escolas de tempo integral, há ainda a possibilidade de optar pelo Itinerário de Formação Técnica e Profissional.

Nas Escolas do Campo, serão ofertados aprofundamentos que dialogam com as especificidades locais, dentro dos quatro itinerários regulares. Já os estudantes de tempo integral contarão, além dessas opções, com a possibilidade de cursar formações técnicas.

Feira dos Itinerários Formativos de Aprofundamento

A Feira dos IFA será realizada de 22 de setembro a 6 de outubro, em formato totalmente virtual, no site Ensino Médio Gaúcho . Nesse período, os estudantes da 1ª série do Ensino Médio terão acesso a vídeos explicativos e materiais de apoio sobre cada itinerário.

Entre 29 de setembro e 6 de outubro, ocorrerá a Pesquisa de Interesse, etapa em que cada estudante deverá registrar sua escolha de aprofundamento para o ano letivo de 2026. O acesso será feito pelo Portal da Educação , utilizando como login “ESTUDANTE-número da matrícula” e, como senha, os quatro últimos dígitos da matrícula.

A participação é obrigatória para todos os estudantes da 1ª série, independentemente da modalidade de ensino. Já os estudantes das 2ª e 3ª séries permanecerão nos itinerários já escolhidos em anos anteriores.