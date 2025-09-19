Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral

As 2.320 escolas da Rede Estadual receberão um reforço histórico na alimentação escolar, com mais R$ 19 milhões em repasse extra, por meio do Programa Merenda Melhor. O depósito será feito no mês de outubro. Além disso, as escolas de tempo integral terão um aumento de 54,6% na verba destinada à merenda para o ano de 2026, passando de R$ 2,91 para R$ 4,50 por estudante. Com esse reajuste, o investimento total da merenda escolar projetado para 2026 será de R$ 180 milhões.

"E agora, para o final deste ano, também estamos colocando um valor extra para escolas que estão precisando dar um reforço nas suas merendas viabilizadas pelas equipes diretivas. A gente repassa os recursos para os diretores, que compram da agricultura familiar e movimentam a economia local, garantindo toda a capacidade nutritiva aos alunos. Nosso compromisso com a educação também envolve uma boa alimentação", destacou o governador Eduardo Leite.

O governo é o responsável pela maior parte do recurso destinado à merenda. Antes, o Estado era tradicionalmente responsável apenas pelo complemento da verba encaminhada pelo governo federal via Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Agora, o valor encaminhado pelo governo do Estado saltou de R$ 14,5 milhões em 2018, para os atuais R$ 172 milhões, em 2025, um aumento de quase 1.100% nos repasses estaduais.

O repasse garante condições para que as escolas ofereçam refeições quentes todos os dias e ampliem a compra de produtos da agricultura familiar, fortalecendo a economia local e promovendo a sustentabilidade. Em 2025, houve mudança no envio dos recursos da alimentação escolar, que passaram a ser organizados em oito parcelas, de fevereiro a setembro, cada uma correspondente a 25 dias letivos, até o ano de 2024 eram dez parcelas, correspondentes a 20 dias letivos.

Melhoria contínua na educação

Para Leite, os investimentos refletem diretamente no bem estar dos estudantes, sendo parte de uma estratégia de melhoria contínua na educação. “Um prato de comida quente e nutritiva na escola representa mais do que uma refeição de qualidade: é a garantia de que o aluno possa se concentrar, aprender e sonhar com o futuro. Essa injeção de recursos é fruto do esforço para colocar as finanças do Estado em ordem, com entendimento de que a educação está sempre no centro das nossas prioridades”, afirma. Na educação, área tratada como prioridade por Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

A titular da Secretaria da Educação (Seduc), Raquel Teixeira, acrescentou que os recursos adicionais também têm um impacto imediato na rotina das escolas e na economia local. “Muitos estudantes têm na merenda a principal refeição do dia. Investir cada vez mais na alimentação escolar significa dar condições de atender melhor as especificidades de cada escola, ampliando ainda as possibilidades de compras de produtos da agricultura familiar”, explica.

O cardápio da alimentação escolar na Rede Estadual é elaborado pelas nutricionistas da Seduc, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo PNAE. O planejamento das refeições e lanches prevê o uso de alimentos básicos, com o respeito aos hábitos locais e culturais além da tradição alimentar de cada comunidade escolar. Também existe um atendimento específico para estudantes com necessidades nutricionais, como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares. O mesmo cuidado se aplica ainda às especificidades de comunidades indígenas e quilombolas.