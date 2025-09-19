WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Lazzaretti
APPATA
Raffaelli
F&J Santos
Mercado Balestrin
Império
Niederle
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicoob
Fitness
Meganet
Seco
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sala
Sicredi
Seu Manoel
Unimed
Mercado do povo
Educação

Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral

As 2.320 escolas da Rede Estadual receberão um reforço histórico na alimentação escolar, com mais R$ 19 milhões em repasse extra, por meio do Progr...

19/09/2025 20h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

As 2.320 escolas da Rede Estadual receberão um reforço histórico na alimentação escolar, com mais R$ 19 milhões em repasse extra, por meio do Programa Merenda Melhor. O depósito será feito no mês de outubro. Além disso, as escolas de tempo integral terão um aumento de 54,6% na verba destinada à merenda para o ano de 2026, passando de R$ 2,91 para R$ 4,50 por estudante. Com esse reajuste, o investimento total da merenda escolar projetado para 2026 será de R$ 180 milhões.

"E agora, para o final deste ano, também estamos colocando um valor extra para escolas que estão precisando dar um reforço nas suas merendas viabilizadas pelas equipes diretivas. A gente repassa os recursos para os diretores, que compram da agricultura familiar e movimentam a economia local, garantindo toda a capacidade nutritiva aos alunos. Nosso compromisso com a educação também envolve uma boa alimentação", destacou o governador Eduardo Leite.

O governo é o responsável pela maior parte do recurso destinado à merenda. Antes, o Estado era tradicionalmente responsável apenas pelo complemento da verba encaminhada pelo governo federal via Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Agora, o valor encaminhado pelo governo do Estado saltou de R$ 14,5 milhões em 2018, para os atuais R$ 172 milhões, em 2025, um aumento de quase 1.100% nos repasses estaduais.

O repasse garante condições para que as escolas ofereçam refeições quentes todos os dias e ampliem a compra de produtos da agricultura familiar, fortalecendo a economia local e promovendo a sustentabilidade. Em 2025, houve mudança no envio dos recursos da alimentação escolar, que passaram a ser organizados em oito parcelas, de fevereiro a setembro, cada uma correspondente a 25 dias letivos, até o ano de 2024 eram dez parcelas, correspondentes a 20 dias letivos.

Melhoria contínua na educação

Para Leite, os investimentos refletem diretamente no bem estar dos estudantes, sendo parte de uma estratégia de melhoria contínua na educação. “Um prato de comida quente e nutritiva na escola representa mais do que uma refeição de qualidade: é a garantia de que o aluno possa se concentrar, aprender e sonhar com o futuro. Essa injeção de recursos é fruto do esforço para colocar as finanças do Estado em ordem, com entendimento de que a educação está sempre no centro das nossas prioridades”, afirma. Na educação, área tratada como prioridade por Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

A titular da Secretaria da Educação (Seduc), Raquel Teixeira, acrescentou que os recursos adicionais também têm um impacto imediato na rotina das escolas e na economia local. “Muitos estudantes têm na merenda a principal refeição do dia. Investir cada vez mais na alimentação escolar significa dar condições de atender melhor as especificidades de cada escola, ampliando ainda as possibilidades de compras de produtos da agricultura familiar”, explica.

O cardápio da alimentação escolar na Rede Estadual é elaborado pelas nutricionistas da Seduc, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo PNAE. O planejamento das refeições e lanches prevê o uso de alimentos básicos, com o respeito aos hábitos locais e culturais além da tradição alimentar de cada comunidade escolar. Também existe um atendimento específico para estudantes com necessidades nutricionais, como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares. O mesmo cuidado se aplica ainda às especificidades de comunidades indígenas e quilombolas.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Live foi realizada no canal de Youtube TV Seduc RS e segue disponível na plataforma -Foto: Ascom Seduc Secretaria da Educação realiza live com orientações sobre escolha dos Itinerários Formativos
Foto: Divulgação Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
- Inscrições para o Programa Aprende Mais - 1ª Série são prorrogadas até domingo (21)
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
26°
Tempo nublado Máxima: 31° - Mínima: 17°
27°

Sensação

1.79 km/h

Vento

56%

Umidade

Fitness
Mercado Balestrin
Sala
Império
Ipiranga
Sicoob
Lazzaretti
Seco
Unimed
Raffaelli
APPATA
Mercado do povo
Ponto Grill
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Tarzan
Seu Manoel
Mecânica Jaime
F&J Santos
Meganet
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Raffaelli
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Seu Manoel
APPATA
Meganet
Sicoob
Ipiranga
Império
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado Balestrin
Municípios
Derrubadas - RS
Alimentação saudável e diversão marcam atividade no CRAS
Vista Gaúcha - RS
Grupo Reviver promove integração da melhor idade em grande encontro
Sala
Seu Manoel
Fitness
Mercado do povo
Império
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Unimed
Tarzan
Seco
Rádio Municipal
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Mercado Balestrin
Meganet
Raffaelli
Ipiranga
F&J Santos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 15 minutos PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a Corte
Há 15 minutos Haddad não vai à ONU para acompanhar possível votação de isenção do IR
Há 15 minutos Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral
Há 15 minutos Padilha decide não participar de reunião na ONU após restrição dos EUA
Há 49 minutos Comissão aprova aplicativo para envio de demandas de segurança pública
Ponto Grill
Lazzaretti
Seu Manoel
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Meganet
Raffaelli
Sicredi
Império
Fitness
Seco
Mecânica Jaime
Unimed
Sala
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Mercado do povo
Tarzan
Ipiranga
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 3 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito
2
Há 5 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
3
Há 6 dias Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
4
Há 5 dias Unidade Básica de Saúde amplia estrutura para fisioterapia e atividades em grupo
5
Há 6 dias MP pede suspensão do show de R$ 800 mil de Leonardo em Teresópolis
Ipiranga
Sicoob
Ponto Grill
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
Fitness
Meganet
Sicredi
Raffaelli
Unimed
Rádio Municipal
Seco
Lazzaretti
APPATA
Tarzan
Império
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Agro Niederle
APPATA
Mecânica Jaime
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Império
Agro Niederle
Mercado do povo
F&J Santos
Tarzan
Sala
Rádio Municipal
Fitness
Unimed
Ponto Grill
Raffaelli
Seco
Sicredi
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Mercado Balestrin
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados