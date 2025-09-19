WhatsApp

Turismo

Santa Catarina lança a primeira edição da Estação Primavera e reforça o turismo como matriz econômica do estado

Foto: Leo Munhoz / SECOMDando continuidade ao projeto de ampliar o fluxo turístico durante todo o ano, o Governo de Santa Catarina lançou oficialme...

19/09/2025 22h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Leo Munhoz / SECOM

Dando continuidade ao projeto de ampliar o fluxo turístico durante todo o ano, o Governo de Santa Catarina lançou oficialmente a 1ª edição da Estação Primavera, iniciativa que celebra as tradicionais festas típicas do estado, entre elas a Oktoberfest, a Marejada, a Tirolerfest e a Fenarreco. Esta é a primeira vez que o governo estadual consolida a estratégia de impulsionar o turismo nesse período de forma estruturada, reconhecendo o setor como uma das principais matrizes econômicas catarinenses.

“Desde que assumi o governo, o Turismo teve e segue tendo uma atenção especial. É um setor extremamente importante respondendo por 12,6% do PIB estadual. E é por meio do turismo que estamos destacando as potencialidades de Santa Catarina, destacando os atrativos de cada região do Estado, nas quatro estações do ano. Desta vez o nosso foco é a primavera, estação que concentra as nossas festas tradicionais. Por isso, estou muito feliz de estar aqui, em Treze Tílias, celebrando o lançamento da Estação Primavera”, destacou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O evento de lançamento ocorreu em Treze Tílias, conhecida como a cidade mais austríaca do Brasil e palco da tradicional Tirolerfest. A escolha do município reforça o propósito de dar visibilidade a regiões além do Litoral, valorizando o Meio-Oeste catarinense e destacando sua cultura, tradição e potencial turístico. Além da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), as forças de segurança marcaram presença para apresentar as ações que garantem que Santa Catarina siga sendo o estado mais seguro do país, fator que fortalece sua atratividade turística.

Durante a cerimônia, foram realizadas entregas importantes. Entre elas, o Calendário de Eventos do Estado, compromisso previsto no plano de governo, que reúne e organiza os principais eventos turísticos de Santa Catarina, distribuídos pelas diferentes regiões e alinhados às demandas dos visitantes. Outra inovação apresentada foi a CAT (Central de Atendimento ao Turista), uma assistente virtual baseada em inteligência artificial que, via WhatsApp, orienta turistas com informações sobre rotas, dicas de cidades, curiosidades e serviços.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“Estamos vivendo um novo momento para o turismo em Santa Catarina. Com a Estação Primavera, unimos nossas festas típicas, nossa diversidade cultural e nossa segurança para mostrar que o estado está preparado para receber turistas o ano inteiro. É mais um passo para consolidar o turismo como um dos motores da economia catarinense e também como o estado das festas da primavera no Brasil”, destacou a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif.

Com o lançamento da Estação Primavera, o Governo do Estado de Santa Catarina mais uma vez reforça seu compromisso de valorizar a cultura catarinense em todas as estações, fortalecer o turismo regional e se consolidar como destino de excelência para visitantes nacionais e internacionais.

Operação Estação Primavera da PMSC reforça segurança nas Festas de Outubro

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) participou na tarde de sexta-feira, 19, do lançamento da Operação Estação Primavera 2025, em Treze Tílias. O evento, organizado pelo Governo do Estado, ocorreu na Sociedade Cultural Artística Papuan e marcou também o início da Operação Festas de Outubro.

Durante a solenidade, a PMSC apresentou medidas voltadas à segurança de moradores e turistas nesta época do ano, período marcado por festividades em diferentes regiões catarinenses. As ações contemplam reforço de efetivo, fiscalização de trânsito e policiamento ostensivo.

As ações terão atenção especial nas tradicionais festas, como a Oktoberfest, em Blumenau e Itapiranga, a Fenarreco, em Brusque, a Marejada, em Itajaí, a Festa do Imigrante, em Timbó, a Heimatfest, em Forquilinha, e a Bierville, em Joinville, entre outras.

A Operação também fará o policiamento de fiscalização de trânsito nas vias catarinenses, em especial, quanto ao uso de álcool ao volante e o combate ao crime.

“A Polícia Militar, em parceria com o Governo do Estado, está preparada para garantir a tranquilidade e a segurança de todos que participam das festividades em Santa Catarina. Nosso compromisso é a preservação da ordem pública e oferecer proteção tanto aos moradores quanto aos visitantes”, destacou o comandante-geral da PMSC, coronel Emerson.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
