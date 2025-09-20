WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Niederle
Mercado Balestrin
Seco
Mecânica Jaime
Unimed
Meganet
Folha Popular
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
Rádio Municipal
Império
APPATA
Mercado do povo
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Educação

Sem reajustes regulares, PNAE perde poder de compra

Valor repassado por dia para cada estudante é de R$ 0,50

20/09/2025 12h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Antônio Cruz/Agência Brasil
© Antônio Cruz/Agência Brasil

Desde o último reajuste, em 2023, o poder de compra do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ficou pelo menos 8,8% menor. O cálculo leva em conta o Índice de Preços ao Consumidor dos alimentos acumulado entre os anos de 2023 e 2024. O IPCA-Alimentos é o indicador do IBGE que mede a inflação nos grupos dos alimentos e bebidas.

O PNAE é um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo, atende 40 milhões de estudantes em todo país e é considerado referência pelo Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas.

Só que o valor repassado por dia para cada estudante do ensino fundamental e médio da rede pública é de R$ 0,50. Os dois grupos somam 27,8 milhões de estudantes ou 70% dos atendidos. Esse valor pode variar para cima ou para baixo conforme a modalidade de ensino.

O que parece pouco já foi menor.

“A gente ficou muitos anos sem ter reajuste, sobretudo durante os anos do governo Temer e do governo Bolsonaro. Quando o Lula entrou, ele deu um reajuste significativo, mas depois disso não houve mais reajuste”, lembra Mariana Santarelli, coordenadora do ÓAÊ, o Observatório da Alimentação Escolar.

Em 2023, o aumento foi, em média, de 34%, sendo que para os ensinos fundamental e médio foi de 39%, repondo a inflação acumulada no período em que ficou congelado. Antes de 2023, o último reajuste tinha sido em 2017.

Para Luana de Lima Cunha, assessora de políticas públicas da Fian Brasil, organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas, o orçamento curto tem impacto direto na saúde e na aprendizagem dos estudantes, além de exigir malabarismos de quem administra os recursos.

“Imagina o desafio que é para uma nutricionista, uma cozinheira, uma unidade escolar, conseguir uma alimentação adequada de qualidade com 50 centavos por dia para um estudante”.

Além do governo federal, estados e municípios precisam complementar esse valor com recursos próprios . Mas nem sempre isso acontece. Levantamento da ÓAÊ mostra que mais de 30% dos municípios das regiões Norte e Nordeste não conseguem complementar os repasses desde 2022.

Para Mariana, apesar do reconhecimento internacional, o orçamento do PNAE ainda “fica muito à mercê da vontade política dos governantes”. Para ela, é preciso criar mecanismos que deem estabilidade à política: “O que a gente gostaria é que existisse algo que fosse independente das decisões do Congresso Nacional ou do Executivo Federal”.

“A gente pauta muito para que o orçamento seja atualizado a partir do IPCA-Alimentos e Bebidas, que é o melhor indicador para conseguir blindar da flutuação de preços dos alimentos e as defasagens a partir dos processos de inflacionários”, argumenta Luana.

O Congresso Nacional tem 15 projetos de lei propondo gatilhos para o reajuste automático do PNAE. Todos estão parados.

Fernanda Pacobahyba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, órgão responsável pela gestão do programa concorda que a criação de gatilhos para reajustar o orçamento do PNAE é importante:

“Somos muito favoráveis. Agora, é óbvio que o contexto orçamentário é um contexto de disputa. Então, estamos nessa disputa que passa pelo Congresso Nacional”.

Pacobayba lembra que outro caminho para garantir a eficiência do programa é retirar o orçamento do PNAE da política de contenção de gastos públicos, o chamado arcabouço fiscal.

“O PNAE está dentro do arcabouço. Alguns deputados até falam em colocar fora do arcabouço. Nós ainda não vimos isso acontecer, portanto, a gente precisa seguir as regras”, conclui.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral
Live foi realizada no canal de Youtube TV Seduc RS e segue disponível na plataforma -Foto: Ascom Seduc Secretaria da Educação realiza live com orientações sobre escolha dos Itinerários Formativos
Foto: Divulgação Alunos de cinco escolas indígenas participam de evento cultural em Redentora
Atualizado às 21h00
Máxima: - Mínima:

Sensação

km/h

Vento

%

Umidade

Sicoob
Lazzaretti
Seu Manoel
Unimed
Seco
Tarzan
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicredi
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
F&J Santos
Império
Agro Niederle
Raffaelli
APPATA
Mercado do povo
Fitness
Sicoob
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Sala
Sicoob
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
Unimed
Fitness
F&J Santos
Seu Manoel
Império
Raffaelli
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Municípios
Derrubadas - RS
Alimentação saudável e diversão marcam atividade no CRAS
Vista Gaúcha - RS
Grupo Reviver promove integração da melhor idade em grande encontro
Mercado do povo
Meganet
Mercado Balestrin
Tarzan
Ipiranga
Ponto Grill
Agro Niederle
Seco
APPATA
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
Raffaelli
Sicoob
Sala
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
Império
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 9 horas Governo RS confere centro de gestão de crises de Washington para avaliar como aplicar tecnologias no Plano Rio Grande
Há 11 horas Governador Eduardo Leite acompanha Desfile Farroupilha 2025, marcado pelo centenário de Darcy Fagundes
Há 11 horas Mais investimentos no campo: equipamentos agrícolas, Recupera Maçã SC e ampliação do sistema antigranizo são anunciados em São Joaquim
Há 11 horas BNDES aprova R$ 1,2 bi para empresas afetadas pelo tarifaço
Há 12 horas Chikungunya traz preocupações após uma década de presença no Brasil
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Raffaelli
APPATA
F&J Santos
Seco
Unimed
Ponto Grill
Lazzaretti
Sala
Hospital Santo Antonio
Império
Agro Niederle
Fitness
Ipiranga
Sicredi
Seu Manoel
Meganet
Mais lidas
1
Há 4 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito
2
Há 3 dias Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares
3
Há 6 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Há 2 dias Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
5
Há 7 dias Unidade Básica de Saúde amplia estrutura para fisioterapia e atividades em grupo
Seco
Seu Manoel
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
APPATA
Sicoob
Sicredi
Fitness
Tarzan
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
Ipiranga
Império
F&J Santos
Unimed
Sala
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ipiranga
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ponto Grill
Seco
Meganet
Raffaelli
APPATA
Império
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
Fitness
Lazzaretti
Sala
Mercado do povo
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados