Mais investimentos no campo: equipamentos agrícolas, Recupera Maçã SC e ampliação do sistema antigranizo são anunciados em São Joaquim

Fotos: Divulgação/SAPE

Para fortalecer o trabalho no campo e ampliar a capacidade produtiva da agricultura familiar, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) entregou neste sábado, 20, mais 22 equipamentos agrícolas para nove municípios da região da Serra. Também foram lançados o Projeto Emergencial Recupera Maçã SC – do Programa Reconstrói SC e a autorização de recursos para implantação do Sistema Antigranizo em São Joaquim.

O evento foi realizado na Gerência Regional da Epagri de São Joaquim, com a presença do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, autoridades, representantes dos municípios beneficiados e lideranças do setor agrícola. Os equipamentos foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares federais com contrapartida do Estado de Santa Catarina, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e de emendas estaduais.

As entregas estão ocorrendo diretamente nas regionais, para agilizar a chegada dos implementos às comunidades rurais. “Mais do que entregar equipamentos, estamos garantindo mais condições para que os municípios apoiem seus agricultores. Esses investimentos são resultado de parcerias importantes para o fortalecimento da agricultura catarinense”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

A Sape conduziu o processo licitatório e a aquisição dos equipamentos. Do total, 17 implementos foram adquiridos por meio dos convênios federais celebrados com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com indicações dos então parlamentares Carmen Zanotto, Carlos Chiodini e Jorginho Mello. Entre os equipamentos estão: carreta basculante, distribuidor de adubo seco, ensiladeira 1 linha, grades aradora e niveladora, plantadeira 5 linhas, pulverizador de fertilizantes, roçadeira articulada e subsolador. Municípios beneficiados: Bom Jardim da Serra, Braço do Norte, Grão Pará, Lages, Palmeira, Passo de Torres, São Joaquim, São Ludgero e Urubici.

Outros cinco equipamentos foram destinados ao município de Lages, com recursos de emenda estadual indicada pelo deputado Estadual Padre Pedro Baldissera. São eles: distribuidor de adubo seco, enxada rotativa e semeadora adubadora.

Foto: Reprodução/Secom SC

Recupera Maçã SC

Santa Catarina é o maior produtor de maçã do Brasil, respondendo por 49% do total da produção desta cultura. Os impactos provocados pelo granizo – ocorrido no dia 19 de abril de 2025, resultaram em prejuízos significativos para aproximadamente 83 produtores de maçã do município de São Joaquim, com perdas estimadas em mais de R$ 17, 5 milhões.

Para apoiar a recuperação da produção, o projeto Recupera Maçã SC foi lançado com foco na reposição de mudas e na reconstrução de estruturas de proteção dos pomares, como as telas antigranizo. Serão beneficiados agricultores enquadrados no Pronaf (exceto os que possuem mais de quatro módulos fiscais) e no Pronamp. Cada unidade familiar poderá acessar até R$ 100 mil, com pagamento em cinco parcelas anuais, iguais, sem juros ou correção, e com desconto de 30% para quem quitar dentro do prazo.

Sistema Antigranizo

Foi autorizado o repasse de até R$ 4,1 milhões do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural (FDR) para ampliar o Sistema de Combate ao Granizo no município de São Joaquim. O valor será destinado à instalação de 43 geradores de solo automáticos e para manutenção e operação do sistema antigranizo.

“A fruticultura é uma das principais atividades da agricultura catarinense, e proteger esse setor é uma prioridade do Governo do Estado. O Recupera Maçã SC garante apoio direto aos produtores atingidos pelo granizo, viabilizando a recuperação dos pomares, enquanto a ampliação do Sistema Antigranizo fortalece a prevenção, evitando que eventos extremos gerem perdas tão severas no futuro. São ações complementares que demonstram o compromisso do Estado com a sustentabilidade da produção e com a renda das famílias rurais”, destaca o secretário, Carlos Chiodini.

Foto: Reprodução/Secom SC

Mais informações:

Andréia Cristina Oliveira

Assessora de Comunicação

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária

[email protected]

Fone: (48) 3664-4393