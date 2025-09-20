Governador Eduardo Leite acompanha Desfile Farroupilha 2025, marcado pelo centenário de Darcy Fagundes

Em uma manhã de sábado marcada pela emoção e pelo orgulho gaúcho, o Desfile Farroupilha deste 20 de Setembro homenageou os 70 anos do programa de rádioGrande Rodeio Coringae o centenário do comunicador Darcy Fagundes. O governador Eduardo Leite esteve presente na celebração e acompanhou o desfile no palanque oficial. Mais de 2 mil pessoas cruzaram a avenida Edvaldo Pereira Paiva, na orla do Guaíba, em Porto Alegre, para a celebração máxima da tradição do Rio Grande do Sul. O evento é promovido pelo governo do Estado, por meio da Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas 2025, responsável pela articulação das festividades, que integraram mais de 190 atividades alusivas à data em todo o Estado.

A manhã foi dividida em dois momentos principais. O primeiro deles foi o desfile cívico-militar, com a participação de 1,3 mil integrantes das forças de segurança do Estado e 180 viaturas, entre veículos históricos e em atividade. Já o desfile tradicional reuniu 550 cavalarianos de entidades tradicionalistas de diversas regiões do Estado, além de casais de prendas e peões do Rio Grande do Sul. Sob comando da comunicadora Ana Claudia Feltrin e do poeta e declamador Odilon Ramos, o desfile avançou no ritmo do grupo Alma Gaudéria, vencedor do concurso da canção-tema dos Festejos 2025.

Antes do início do evento, o governador Eduardo Leite passou a tropa em revista, sinal de respeito e confiança às Forças de Segurança do Estado. Depois, acompanhou o desfile ao lado de autoridades e convidados no palanque oficial. Leite falou sobre a identidade gaúcha celebrada neste dia. “O 20 de Setembro reforça nossa unidade, a identidade do povo gaúcho e tudo aquilo que nos faz peculiares, característicos. Somos um povo diverso, mas unido pela nossa cultura e tradição, e e esse dia é uma bela oportunidade para reforçar o laço dessa identidade”, destacou o governador.

Reconhecimento

Aos 100 anos de idade, o comunicador, escritor e artista Mário Barboza de Matos, homenageado como patrono dos Festejos deste ano, acompanhou com entusiasmo o desfile. “Eu me sinto muito honrado com esse convite, me sinto remoçado em participar, especialmente no dia de hoje, nesse lindo desfile de 20 de setembro!”

O público prestigiou a apresentação, que reforçou o sentido de pertencimento e a valorização da cultura rio-grandense. Na avaliação do secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, o desfile reafirma a importância da memória coletiva e da preservação do tradicionalismo. Segundo ele, a celebração é um gesto de reconhecimento da cultura gaúcha e da influência dos comunicadores homenageados. “Tanto Darcy Fagundes quanto o patrono Mário Barboza de Mattos nos lembram a influência da comunicação popular como instrumentos de valorização da identidade do Rio Grande do Sul”, afirmou Loureiro.

O presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Alessandro Gradaschi, ressaltou o papel das entidades tradicionalistas para a preservação cultural. “Esse momento pra todos nós gaúchos é de reafirmar o nosso compromisso com o respeito e, para nós do Movimento Tradicionalista, valorizar o sentimento de força e de resiliência do gaúcho, porque a nossa formação como povo se baseou nisso, na luta, no amor à cultura e às tradições", disse.

O Desfile Farroupilha 2025 encerrou os festejos de setembro em Porto Alegre, reafirmando a importância da memória coletiva, da preservação das tradições e da participação popular na construção da identidade cultural do Estado.

Segurança mostra parte de sua força

A Segurança Pública também esteve presente no desfile Farroupilha com efetivo de mais de mil integrantes e 142 viaturas das Forças de Segurança da Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Instituto-Geral de Perícias, mostrando parte da estrutura da segurança dedicada à população gaúcha.

Pela Brigada, foram envolvidos 982 militares marchando, além de 70 viaturas, 39 motocicletas e uma aeronave. A Polícia Civil contou com 37 viaturas, dois botes, um helicóptero e um efetivo de 90 policiais, além de cães e integrantes do CTG da corporação, o Guardiões do Rio Grande. O Corpo de Bombeiros exibiu uma aeronave, viaturas (três delas históricas), 159 militares e 50 bombeiros mirins. E o IGP desfillou com 35 viaturas, sendo dois ônibus e um guincho. Pela Polícia penal, 137 agentes a pé; além de viaturas, incluindo ônibus e microônibus.

Sobre os Festejos Farroupilhas

Os Festejos Farroupilhas celebram anualmente a Revolução Farroupilha (1835–1845), um movimento marcante na identidade política e cultural do Rio Grande do Sul. Organizados por uma comissão especial desde 2020, com apoio da Secretaria da Cultura (Sedac) e do MTG, os Festejos se estendem de agosto a setembro, incluindo o Acendimento da Chama Crioula, o Acampamento e o Desfile Farroupilha, reunindo Centros de Tradições Gaúchas (CTGs), piquetes e manifestações culturais tradicionais.

Para a edição de 2025, a Comissão Organizadora definiu como tema “Ondas curtas para uma história longa – O centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa”, prestando homenagem aos 100 anos de nascimento do comunicador e declamador Darcy Fagundes e celebrando sete décadas do emblemático programa de rádio “Grande Rodeio Coringa”. O patrono escolhido foi o engenheiro agrônomo, jornalista, escritor e artista plástico Mário Barboza de Mattos, figura importante desde os primórdios do MTG e primo de Barbosa Lessa, de reconhecidas contribuições à cultura gaúcha.

