Meio ambiente

Governo RS confere centro de gestão de crises de Washington para avaliar como aplicar tecnologias no Plano Rio Grande

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Sema), realizou neste sábado (20/9) uma visita ...

20/09/2025 16h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Secretária Marjorie no Office of Unified Communications (OUC) - Escritório de Comunicações Unificadas de Washington -Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema
Secretária Marjorie no Office of Unified Communications (OUC) - Escritório de Comunicações Unificadas de Washington -Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (Sema), realizou neste sábado (20/9) uma visita técnica ao Office of Unified Communications (OUC) - Escritório de Comunicações Unificadas de Washington. A agenda integrou a série de compromissos do governo gaúcho, representado pela secretária Marjorie Kauffmann, nos Estados Unidos.

O encontro teve como objetivo conhecer práticas de integração de dados e gestão de crises que possam ser aplicadas no âmbito do Plano Rio Grande e da Sema. Lideradopelo governadorEduardo Leite, oPlano Rio Grandeé o programa deEstadocriado paraproteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente,preparado para o futuro.

"A intenção é conhecer os usos das tecnologias e projetar uma plataforma com foco no monitoramento ambiental, entre eles, resgates de animais, investimentos em Unidades de Conservação e ações climáticas. O painel pretende ser uma ação de Estado, para integrar projetos, programas e estruturas para esta e para as próximas gestões", afirmou a secretária.

O OUC é referência mundial no uso de plataformas tecnológicas, sendo responsável por coordenar a resposta integrada de emergência na capital norte-americana. A estrutura reúne, em tempo real, informações de múltiplas fontes, apoiando decisões rápidas e eficazes em situações críticas. Embora tenha como foco principal a segurança pública, a tecnologia demonstra potencial para integrar as estratégias do governo do Estado de adaptação para o monitoramento ambiental e climático.

"A busca por agendas deste tipo para adquirir conhecimentos que possam ser aplicados no Rio Grande do Sul fazem parte do nosso escopo. No ano passado, estivemos na Agência de Gerenciamento de Controle de Nova Iorque, e a visita agora no OUC reforça a possibilidade de futuras cooperações técnicas e institucionais voltadas à modernização da gestão ambiental do Estado", finalizou Marjorie.

Plano Rio Grande

Integrar plataformas e múltiplos dados para promover uma resposta mais ágil das autoridades e facilitar a criação de políticas públicas já faz parte das estratégias do governo gaúcho no âmbito do Plano Rio Grande de Reconstrução. No mês de agosto, o governador Eduardo Leite lançou o Centro de Referência Internacional em Estudos Relacionados às Mudanças Climáticas (Criec).

Com um investimento total de R$ 34 milhões provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) , o programa buscará promover soluções para que o Rio Grande do Sul possa se adaptar às mudanças climáticas, tornando-se uma referência para outras regiões vulneráveis.

O Centro funcionará, inicialmente, dentro de uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) a ser definida. A partir de 2026, estará junto ao Sistema Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres (Segird), coordenado pela Defesa Civil do Estado que tem como base o Centro Administrativo de Contingência (CAC), em Porto Alegre.

Semana do Clima de Nova Iorque

Após a agenda técnica em Washington, a secretária seguirá para a Semana do Clima de Nova Iorque (Climate Week NYC), onde cumprirá agendas entre os dias 22 e 24 de setembro. O governo gaúcho participará de painéis e encontros estratégicos com lideranças internacionais, apresentando ações do Estado para adaptação climática, descarbonização da economia e fortalecimento da resiliência ambiental. A Sema do Clima também servirá para tratar de temas a serem apresentados na Conferência do Clima de Belém (COP30).

Texto: Vanessa Trindade/Ascom Sema
Edição: Secom

Derrubadas - RS
Alimentação saudável e diversão marcam atividade no CRAS
Vista Gaúcha - RS
Grupo Reviver promove integração da melhor idade em grande encontro
Governo RS confere centro de gestão de crises de Washington para avaliar como aplicar tecnologias no Plano Rio Grande
Governador Eduardo Leite acompanha Desfile Farroupilha 2025, marcado pelo centenário de Darcy Fagundes
Mais investimentos no campo: equipamentos agrícolas, Recupera Maçã SC e ampliação do sistema antigranizo são anunciados em São Joaquim
BNDES aprova R$ 1,2 bi para empresas afetadas pelo tarifaço
Chikungunya traz preocupações após uma década de presença no Brasil
1
Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito
2
Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares
3
Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
4
Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
5
Unidade Básica de Saúde amplia estrutura para fisioterapia e atividades em grupo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados