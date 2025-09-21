Canteiros centrais da Luís Carlos Prestes passam por revitalização

Na manhã de sexta-feira, 19, o prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, acompanhado da secretária municipal de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Sala, esteve na Avenida Luís Carlos Prestes para acompanhar os trabalhos de modernização dos canteiros centrais.

Durante a visita, o prefeito destacou a importância da obra para a valorização do município e agradeceu às equipes envolvidas: “Estamos aqui na Luís Carlos Prestes acompanhando a obra de modernização dos canteiros centrais para depois receber o asfalto nessa via. Quero parabenizar as equipes de pintura, de ajardinamento, as secretarias envolvidas e também a empreiteira, que tem ajudado para que os transtornos sejam os mínimos possíveis, possibilitando que logo tenhamos uma condição muito melhor. A nossa cidade está ficando cada vez mais bonita e o nosso povo tem cada vez mais orgulho de morar em Portela”, afirmou Sala.

A secretária Salete Sala ressaltou a satisfação já manifestada pela comunidade diante dos avanços do projeto.

“Recebemos esse feedback de diversas pessoas que passam por aqui. O projeto está saindo do papel como deve ser. Hoje vamos finalizar o ajardinamento dessa quadra, a iluminação também será ligada e a pintura vai avançar para tirar o aspecto de sujeira causado pelas obras”, explicou.

Segundo a secretária, a modernização traz benefícios não apenas estéticos, mas também funcionais, tornando o espaço mais agradável e seguro para a comunidade.

A obra integra o projeto de revitalização urbana que vem sendo executado em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de melhorar a infraestrutura e reforçar o sentimento de pertencimento da população.