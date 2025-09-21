WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
F&J Santos
Folha Popular
Mecânica Jaime
Meganet
Fitness
Mercado Balestrin
Sicredi
Rádio Municipal
Lazzaretti
Unimed
Tarzan
Sicoob
Niederle
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Império
Seu Manoel
APPATA
Sala
Ponto Grill
Raffaelli
Geral

Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país

Protestos estão previstos em 23 estados, com participação de artistas

21/09/2025 11h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Estão marcados para este domingo (21), em, ao menos, 30 cidades e 22 capitais, protestos contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem , como ficou conhecido o projeto aprovado pela Câmara na última terça-feira (16) . A proposta, na prática, dificulta a abertura de processos criminais contra parlamentares.

Os atos também vão criticar a proposta de anistia para condenados por tentativa de golpe de Estado. Dentre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão .

A mobilização deste domingo também é feita por integrantes da base do governo no Congresso, bem como centrais sindicais, movimentos populares e outras organizações da sociedade civil. Eles desaprovam o que chamam de "PEC da Bandidagem", devido ao potencial de suspender a apuração de crimes.

Atos musicais

Em Brasília, o ato está marcado para começar às 10h na frente do Museu Nacional. O cantor Chico César está confirmado para a parte musical do ato. Em Belo Horizonte, na Praça Raul Soares, o ato está marcado para começar às 9h, com a presença da cantora Fernanda Takai.

Em São Paulo, a concentração será no Masp, na Avenida Paulista, às 14h. No Rio de Janeiro, o movimento foi chamado para Copacabana e deve contar com um show gratuito de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, que prometem cantar juntos sobre um trio elétrico que partirá do Posto 5, às 14h.

Em vídeo nas redes sociais, Caetano disse que o movimento do Congresso, de aprovar regra que suspende investigações, não pode ficar sem resposta. “A gente tem que ir pra rua, pra frente do Congresso, como já fomos outras vezes. Voltar a dizer que não admitimos isso, como povo, como nação”, conclamou o cantor.

Outros artistas, como Djavan, Maria Gadú, o grupo Os Garotin e Marina Sena também confirmaram presença.

A manifestação na orla do Rio é uma das que foram convocadas por coletivos como Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular e Central de Movimentos Populares, com grande movimentação nas redes sociais.

Proposta

A PEC da Blindagem, como aprovada pela Câmara em regime de urgência, prevê que que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia, da maioria absoluta do Senado ou da Câmara.

Pelo texto, os parlamentares têm 90 dias para decidir se autorizam ou não a investigação criminal contra um colega, a contar de quando o Supremo enviar o pedido ao Congresso.

Defensores da medida dizem que a proposta é uma reação ao que chamam de abuso de poder do Supremo Tribunal Federal (STF) e que as medidas restabelecem prerrogativas originais previstas na Constituição de 1988, mas que foram mudadas posteriormente.

Retorno ao passado

Os críticos, por sua vez, acusam que a PEC é um retorno ao que vigorava antes de 2001 , quando o Congresso aprovou uma emenda para derrubar a exigência de autorização parlamentar para se processar parlamentares.

Na época, a decisão foi tomada diante de centenas de casos de impunidade de senadores e deputados investigados em crimes que incluíam corrupção, assassinatos e tráfico de drogas que chocaram a opinião pública durante toda a década de 1990.

Movimentos de combate à corrupção também acusam os deputados que votaram a favor da medida de tentarem escapar de investigações em curso no STF sobre desvios na aplicação de emendas parlamentares.

Tramitação

Após ser aprovada em dois turnos na Câmara, a PEC foi enviada ao Senado, onde deve enfrentar resistência. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), demonstrou indignação com a iniciativa.

"A repulsa à PEC da Blindagem está estampada nos olhos surpresos do povo, mas a Câmara dos Deputados se esforça a não enxergar. Tenho posição contrária", declarou o senador nas redes sociais.

Locais dos atos

AL

Maceió - 9h - Sete Coqueiros - Praia do Pajuçara

AM
Manaus - 8h - Av. Getúlio Vargas

AP
Macapá - 16h - Teatro das Bacabeiras

BA
Salvador - 9h - Morro do Cristo

CE
Fortaleza - 15h30 - Estátua de Iracema Guardiã, Av. Beira Mar, 1140

DF
Brasília - 9h - Concentração no Museu Nacional

ES

Vitória - 15h - ALES

GO
Goiânia - 16h - Praça Universitária

MA
São Luis - 9h - Praça da Igreja do Carmo

MG

Belo Horizonte - 9h - Praça Raul Soares
Juiz de Fora - 10h - Praça da Estação
Serra do Cipó - 10h - Praça
Uberaba - 10h30 - Feira da Abadia
Uberlândia - 9h - Feira Livre do Bairro Luizote
Pirapora - 8h30 - Rotatória Av. Pio XII
Ituiutaba - 9h - Feira da Junqueira
Alfenas - 10h - Praça do Coliseu
Montes Claros - 9h - Parque Municipal Milton Prates

MT

Cuiabá - 8h - Praça Cultural do CPA II

Cuiabá - 14h - Praça Alencastro

MS

Campo Grande - 8h - 14 de Julho com Afonso Pena

Corumbá - 15h - 13 de Junho com Frei Mariano

Dourados - 9h - Feira Central (Cafelândia, 490)

PA
Belém - 9h - Praça da República

PB

João Pessoa - 09h - Busto do Tamandaré

PE
Recife - 14h - Ginásio Pernambucano - Rua da Aurora

PR
Curitiba - 14h - Boca Maldita

RJ
Rio de Janeiro - 14h - Posto 5 de Copacabana

RN
Natal - 15h - Midway

RO

Porto Velho - 16h - Pça da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

RS
Porto Alegre - 14h - Redenção

SC
Florianópolis - 13h - Ponte Hercílio Luz ( em frente ao Parque da Luz)
Itajaí - 14h - Praça do Centro de Eventos
Jaraguá do Sul - 14h - Praça da Meia Luz
Joinville - 14h -Praça da Bandeira

SE
Aracaju - 16h - Praia da Cinelândia

SP

Bauru - 16h - Vitória Régia
Ribeirão Preto - 15h30 - Praça Spadoni
Santos - 16h - Praça da Cidadania Av Ana Costa, 340
São Paulo - 14h - MASP
São Paulo - PEDALULA - Concentração 13h13, saída às 14h - Praça do Ciclista (Av. Paulista 2440)

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal JrAgência Brasil Mega-Sena acumula para R$ 48 milhões
© José Cruz/Agência Brasil Hoje é Dia: início da primavera e datas ligadas à saúde são destaques
Foto: Aline Arend Canteiros centrais da Luís Carlos Prestes passam por revitalização
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h07
23°
Chuvas esparsas Máxima: 26° - Mínima: 17°
23°

Sensação

1.89 km/h

Vento

76%

Umidade

Ipiranga
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Agro Niederle
Seco
Ponto Grill
Fitness
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Meganet
Raffaelli
Sala
Mercado do povo
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Império
Mecânica Jaime
Tarzan
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicoob
Ipiranga
Tarzan
Ponto Grill
Agro Niederle
Fitness
Meganet
Sicredi
APPATA
Império
Sala
Raffaelli
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seu Manoel
Municípios
Tenente Portela - RS
Brigada Militar recupera caminhão furtado em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Canteiros centrais da Luís Carlos Prestes passam por revitalização
Fitness
Agro Niederle
Seco
Tarzan
Mecânica Jaime
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Mercado do povo
Meganet
F&J Santos
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sala
Império
APPATA
Sicoob
Sicredi
Últimas notícias
Há 37 minutos Mega-Sena acumula para R$ 48 milhões
Há 38 minutos Hoje é Dia: início da primavera e datas ligadas à saúde são destaques
Há 38 minutos Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
Há 3 horas Brigada Militar recupera caminhão furtado em Tenente Portela
Há 3 horas Brigada Militar apreende 11 mil maços de cigarros contrabandeados em Esperança do Sul
Hospital Santo Antonio
Seco
Meganet
Tarzan
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicredi
Unimed
Seu Manoel
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Império
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Sala
Ipiranga
APPATA
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 5 dias Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito
2
Há 3 dias Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares
3
Há 3 dias Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
4
Há 7 dias Lula diz ao New York Times que soberania e democracia são inegociáveis
5
Há 5 dias Bolsonaro é condenado a pagar R$ 1 mi em indenização por racismo
Seu Manoel
Sala
Ponto Grill
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Império
Fitness
APPATA
Rádio Municipal
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Unimed
Sicredi
Ipiranga
Seco
Meganet
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Ipiranga
Império
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
Seco
Raffaelli
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Sala
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
F&J Santos
APPATA
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados