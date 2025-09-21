Hoje é Dia: início da primavera e datas ligadas à saúde são destaques

55 996446296
A semana entre 21 e 27 tem uma mudança de estação e diversas datas relacionadas à conscientização sobre saúde. Amanhã, dia 22 de setembro, às 15h19 (horário de Brasília), ocorre o chamado equinócio (momento em que o dia e a noite têm a mesma duração) de primavera no Hemisfério Sul. O evento marca o início da “estação das flores”. A chegada já foi celebrada por programas das Rádios EBC como o Rádio Animada e Viva Maria .
Duas datas de conscientização são celebradas hoje, 21 de setembro. Uma delas é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data relembra a importância da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade e foi tema de conteúdos da Radioagência Nacional , Tarde Nacional ( Rádio Nacional de Brasília ) e Repórter Brasil ( TV Brasil ).
Hoje também é o Dia Mundial do Doente de Alzheimer, criado para marcar a data da criação da "Doente de Mal de Alzheimer Internacional", fundação voltada à conscientização relacionada à doença. O Repórter Brasil e o Caminhos da Reportagem (também da TV Brasil ) já fizeram conteúdos sobre o assunto.
Além do início da primavera, esta segunda-feira (22) também tem duas datas relacionadas, pelo menos indiretamente, à saúde. Uma delas, o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, também tem relação com o esporte. A data, criada por um decreto de 2012, já foi mencionada na Agência Brasil em 2020 e pelo Repórter Brasil em 2014.
A segunda está na pauta do meio ambiente e saúde. É o Dia Mundial Sem Carro. Em tempos de debates climáticos (como a COP30 que ocorrerá no Brasil em novembro) relacionados à qualidade de vida no planeta, a data incentiva o uso de modais de transporte mais sustentáveis, como bicicletas, ônibus, metrôs e caminhadas, com a proposta de se “abandonar” o uso dos carros por 24 horas. A Agência Brasil e o Brasil em Dia (da TV Brasil ) já falaram sobre a efeméride.
No dia 26 de setembro comemoramos o Dia Nacional dos Surdos, data que marca a fundação da primeira escola de surdos no Brasil, em 1857, no Rio de Janeiro. A data, fundamental para reforçar a importância da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e o direito à educação e à comunicação acessível, já foi celebrada pelo programa Caderno de Música (da MEC FM ) e pelo Repórter Brasil .
Para fechar as datas relacionadas à saúde, temos o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos no próximo domingo (27 de setembro). A data nos lembra da importância da autorização para doação de órgãos e do trabalho do Sistema Único de Saúde (SUS) na preservação de vidas. No ano passado, a Radioagência Nacional e a Agência Brasil falaram sobre o assunto.
No campo da música, a semana tem os 80 anos de nascimento de duas figuras marcantes na música brasileira. No dia 22 de setembro, o nascimento de Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha, completa 80 anos. Filho do Rei do Baião (Luiz Gonzaga), Gonzaguinha trilhou seu próprio caminho como cantor e compositor, misturando crítica social e engajamento político nas suas canções. Ele foi tema de conteúdos especiais da Rádio Nacional e de programas como o Armazém Cultural .
Para fechar a semana, temos os 80 anos de nascimento de Gal Costa no dia 26 de setembro. A cantora, uma das maiores vozes da música popular brasileira e ícone do movimento tropicalista, foi tema de programas especiais na TV Brasil e Rádio Nacional.
Dia Internacional da Paz - data reconhecida pela ONU
Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência
Dia da Árvore
Dia Mundial do Doente de Mal de Alzheimer - comemoração que foi instituída em 1994 e que está oficializada no Brasil como "Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer". Tem por finalidade marcar a data da fundação da "Doente de Mal de Alzheimer Internacional", que foi criada com apoio da Organização Mundial da Saúde
Nascimento do cantor e compositor fluminense Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha (80 anos)
Morte do cantor e compositor fluminense de soul e funk Gerson King Combo (05 anos)
Início da Guerra Irã-Iraque (45 anos)
Dia Mundial Sem Carro
Dia Nacional do Atleta Paralímpico - instituído a partir do decreto de lei nº 12.622, de 8 de maio de 2012. A data é celebrada em sequência ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência
Dia do Contador
Equinócio de Primavera no Hemisfério Sul
Nascimento do pianista estadunidense Ray Charles (95 anos)
Dia Internacional Contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, Meninas e Meninos - comemoração instituída em 1999 a partir da cidade bangladeshiana de Dhaka, na Conferência Mundial da Coalizão contra o Tráfego de Mulheres ou Crianças
Dia Internacional das Línguas de Sinais - data reconhecida pela ONU
Dia Nacional da Radiodifusão - comemorado para marcar a data do nascimento do médico legista, professor, antropólogo, etnólogo, ensaísta e pioneiro do rádio brasileiro Edgard Roquete Pinto, que nasceu em 25 de setembro de 1884 e é considerado o "Pai da radiodifusão" no Brasil
Lançamento do programa esportivo "Stadium", na TVE (49 anos)
Morte do violonista fluminense Baden Powell (25 anos)
Nascimento da cantora baiana Gal Costa (80 anos)
Dia Internacional para Eliminação Total das Armas Nucleares - data reconhecida pela ONU
Dia Nacional dos Surdos - comemoração instituída pela Lei Nº 11.796, de 29 de outubro de 2008. Tem por finalidade marcar a data da criação da primeira escola brasileira para surdos, que foi fundada em 26 de setembro de 1857, com o nome de Colégio Nacional para Surdos-Mudos, na cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, é conhecida por Instituto Nacional de Educação de Surdos
Fundação da Federação Amazonense de Futebol (65 anos)
Morte do ator e comediante paulista Ronald Golias (20 anos)
Morte do ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo alemão Walter Benjamim (85 anos)
Locomotion nº 1 (originalmente denominada Active) foi a primeira locomotiva a operar em uma via férrea pública (200 anos)
Dia de São Cosme e Damião - segundo o Catolicismo, a data de comemoração é 26/09
Dia Mundial do Turismo - comemoração instituída pela 3ª Conferência da Organização Mundial do Turismo, para marcar a data da adoção dos estatutos da OMT, ocorrida em 27 de setembro de 1970. Data reconhecida pela ONU
Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos
Dia do Bombeiro
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais.
