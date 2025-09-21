Hoje é Dia: início da primavera e datas ligadas à saúde são destaques

A semana entre 21 e 27 tem uma mudança de estação e diversas datas relacionadas à conscientização sobre saúde. Amanhã, dia 22 de setembro, às 15h19 (horário de Brasília), ocorre o chamado equinócio (momento em que o dia e a noite têm a mesma duração) de primavera no Hemisfério Sul. O evento marca o início da “estação das flores”. A chegada já foi celebrada por programas das Rádios EBC como o Rádio Animada e Viva Maria .

Datas relacionadas à saúde

Duas datas de conscientização são celebradas hoje, 21 de setembro. Uma delas é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data relembra a importância da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade e foi tema de conteúdos da Radioagência Nacional , Tarde Nacional ( Rádio Nacional de Brasília ) e Repórter Brasil ( TV Brasil ).

Hoje também é o Dia Mundial do Doente de Alzheimer, criado para marcar a data da criação da "Doente de Mal de Alzheimer Internacional", fundação voltada à conscientização relacionada à doença. O Repórter Brasil e o Caminhos da Reportagem (também da TV Brasil ) já fizeram conteúdos sobre o assunto.

Além do início da primavera, esta segunda-feira (22) também tem duas datas relacionadas, pelo menos indiretamente, à saúde. Uma delas, o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, também tem relação com o esporte. A data, criada por um decreto de 2012, já foi mencionada na Agência Brasil em 2020 e pelo Repórter Brasil em 2014.

A segunda está na pauta do meio ambiente e saúde. É o Dia Mundial Sem Carro. Em tempos de debates climáticos (como a COP30 que ocorrerá no Brasil em novembro) relacionados à qualidade de vida no planeta, a data incentiva o uso de modais de transporte mais sustentáveis, como bicicletas, ônibus, metrôs e caminhadas, com a proposta de se “abandonar” o uso dos carros por 24 horas. A Agência Brasil e o Brasil em Dia (da TV Brasil ) já falaram sobre a efeméride.

No dia 26 de setembro comemoramos o Dia Nacional dos Surdos, data que marca a fundação da primeira escola de surdos no Brasil, em 1857, no Rio de Janeiro. A data, fundamental para reforçar a importância da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e o direito à educação e à comunicação acessível, já foi celebrada pelo programa Caderno de Música (da MEC FM ) e pelo Repórter Brasil .

Para fechar as datas relacionadas à saúde, temos o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos no próximo domingo (27 de setembro). A data nos lembra da importância da autorização para doação de órgãos e do trabalho do Sistema Único de Saúde (SUS) na preservação de vidas. No ano passado, a Radioagência Nacional e a Agência Brasil falaram sobre o assunto.

Gal e Gonzaguinha 80

No campo da música, a semana tem os 80 anos de nascimento de duas figuras marcantes na música brasileira. No dia 22 de setembro, o nascimento de Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha, completa 80 anos. Filho do Rei do Baião (Luiz Gonzaga), Gonzaguinha trilhou seu próprio caminho como cantor e compositor, misturando crítica social e engajamento político nas suas canções. Ele foi tema de conteúdos especiais da Rádio Nacional e de programas como o Armazém Cultural .

Para fechar a semana, temos os 80 anos de nascimento de Gal Costa no dia 26 de setembro. A cantora, uma das maiores vozes da música popular brasileira e ícone do movimento tropicalista, foi tema de programas especiais na TV Brasil e Rádio Nacional.

*Confira a lista completa de efemérides de 21 a 27 de setembro de 2025