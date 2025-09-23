WhatsApp

Senado Federal

Nelsinho Trad celebra aniversário de 35 anos do SUS

Em discurso no Plenário nesta terça-feira (23), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) celebrou o aniversário de 35 anos do Sistema Único de Saúde, (SUS)...

23/09/2025 21h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Em discurso no Plenário nesta terça-feira (23), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) celebrou o aniversário de 35 anos do Sistema Único de Saúde, (SUS). Médico por formação, o parlamentar afirmou que o SUS é “uma das maiores conquistas sociais” do Brasil e elogiou, também, a Política Nacional de Medicamentos Genéricos, criada em 1999.

— Todos nós sabemos que o SUS é fruto da luta de gerações que acreditaram que a saúde não deve ser um privilégio, mas sim um direito universal e um dever das políticas públicas do Estado. É o maior sistema público de saúde do mundo, que oferece diariamente atendimento gratuito a milhões de brasileiros, desde vacinação até transplante de órgãos, da atenção básica à alta complexidade — disse.

Trad lembrou que a Política Nacional de Medicamentos Genéricos foi implantada durante a gestão do ex-governador e ex-senador José Serra no Ministério da Saúde, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. O senador afirmou que essa política “ampliou significativamente o acesso da população aos medicamentos” e que os preços dos genéricos são, em média, 60% mais baixos que os medicamentos de marca.

— A partir dela, milhões de brasileiros passaram a ter acesso a tratamentos eficazes, com preços mais acessíveis e qualidade comprovada, política que também impulsionou o desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional. Desde a sua criação, essa política provocou uma verdadeira revolução. Hoje três em cada quatro medicamentos vendidos no país são genéricos. A economia gerada para o consumidor brasileiro ultrapassa R$ 240 bilhões desde a sua implantação — pontuou.

Trad defendeu que o SUS amplie o tratamento para diabetes e obesidade e ofereça à população medicamentos recentes, como Ozempic e Mounjaro.

— Quanto custa tratar diabetes? Quanto custa tratar hipertensão arterial? Quanto custa tratar acidente vascular cerebral, derrame, infarto agudo do miocárdio? Eu sou médico e posso dizer que doenças como essas, quando ficam crônicas, geram um gasto muito maior ao Sistema Único de Saúde do que se você as prevenir. E a gente sabe que essas canetas emagrecedoras podem influir, sim, na baixa dos impactos e das consequências dessas patologias na saúde do cidadão, ou seja, o quanto isso poderá ser benéfico para a saúde das pessoas — avaliou.

VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Davi se manifestou acerca do andamento da licença para exploração de petróleo em nota oficial e também em Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Relator da MP foi senador Otto (à esq), com senadora Zenaide, ambos médicos, no Plenário nesta quarta - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Aprovada MP que acelera atendimento de especialidades médicas no SUS
Miraguaí - RS
Reunião define estratégias para atuação dos Agentes de Saúde
Miraguaí - RS
Semana Farroupilha inspira Festival de Talentos na Escola Lenira
Há 4 horas Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Há 4 horas Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Há 4 horas Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Há 4 horas Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
Há 7 horas Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
1
Há 7 dias Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares Agricultura
2
Há 6 dias Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
3
Há 7 dias Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
4
Há 4 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
5
Há 7 dias Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
