Nelsinho Trad celebra aniversário de 35 anos do SUS

Em discurso no Plenário nesta terça-feira (23), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) celebrou o aniversário de 35 anos do Sistema Único de Saúde, (SUS). Médico por formação, o parlamentar afirmou que o SUS é “uma das maiores conquistas sociais” do Brasil e elogiou, também, a Política Nacional de Medicamentos Genéricos, criada em 1999.

— Todos nós sabemos que o SUS é fruto da luta de gerações que acreditaram que a saúde não deve ser um privilégio, mas sim um direito universal e um dever das políticas públicas do Estado. É o maior sistema público de saúde do mundo, que oferece diariamente atendimento gratuito a milhões de brasileiros, desde vacinação até transplante de órgãos, da atenção básica à alta complexidade — disse.

Trad lembrou que a Política Nacional de Medicamentos Genéricos foi implantada durante a gestão do ex-governador e ex-senador José Serra no Ministério da Saúde, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. O senador afirmou que essa política “ampliou significativamente o acesso da população aos medicamentos” e que os preços dos genéricos são, em média, 60% mais baixos que os medicamentos de marca.

— A partir dela, milhões de brasileiros passaram a ter acesso a tratamentos eficazes, com preços mais acessíveis e qualidade comprovada, política que também impulsionou o desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional. Desde a sua criação, essa política provocou uma verdadeira revolução. Hoje três em cada quatro medicamentos vendidos no país são genéricos. A economia gerada para o consumidor brasileiro ultrapassa R$ 240 bilhões desde a sua implantação — pontuou.

Trad defendeu que o SUS amplie o tratamento para diabetes e obesidade e ofereça à população medicamentos recentes, como Ozempic e Mounjaro.

— Quanto custa tratar diabetes? Quanto custa tratar hipertensão arterial? Quanto custa tratar acidente vascular cerebral, derrame, infarto agudo do miocárdio? Eu sou médico e posso dizer que doenças como essas, quando ficam crônicas, geram um gasto muito maior ao Sistema Único de Saúde do que se você as prevenir. E a gente sabe que essas canetas emagrecedoras podem influir, sim, na baixa dos impactos e das consequências dessas patologias na saúde do cidadão, ou seja, o quanto isso poderá ser benéfico para a saúde das pessoas — avaliou.