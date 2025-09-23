WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
Tarzan
Império
Meganet
Folha Popular
Seco
Raffaelli
Sicredi
Niederle
Senado Federal

Comissão que analisará atualização do Código Civil será instalada nesta quarta

O Senado criou a Comissão Temporária destinada a analisar o Projeto de Lei (PL) 4/2025 , que promove a mais ampla revisão do Código Civil em mais d...

23/09/2025 21h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Senador Rogério, na presidência da sessão, anunciou criação da comissão - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senador Rogério, na presidência da sessão, anunciou criação da comissão - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Senado criou a Comissão Temporária destinada a analisar o Projeto de Lei (PL) 4/2025 , que promove a mais ampla revisão do Código Civil em mais de duas décadas. A instalação da Comissão está marcada para esta quarta-feira (24), às 15h, quando serão definidos o presidente e o relator do colegiado. O anúncio foi feito em Plenário pelo senador Rogério Carvalho (PT–SE), que presidiu a sessão deliberativa nesta terça-feira (23).

O senador Rogério destacou a importância da proposta, de autoria do senador, Rodrigo Pacheco (PSD–MG), elaborada a partir do anteprojeto construído em 2024 por uma Comissão de Juristas, presidida pelo ministro Luis Felipe Salomão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

— O texto altera quase 900 artigos e inclui mais de 300 dispositivos, consolidando temas já pacificados pela jurisprudência e pela doutrina, e adequando o Código à realidade atual — explicou Rogério.

Conforme informações da Presidência do Senado, a dimensão do trabalho reflete a complexidade da atualização do Código Civil, que busca modernizar normas que estão em vigor desde 2002.

— A variedade de temas tratados e a quantidade de dispositivos alterados e incluídos demonstram a magnitude do trabalho realizado e a complexidade da tarefa que o Senado tem à frente — reforçou Rogério.

Composição da comissão do Código Civil

Titulares

Veneziano Vital do Rêgo (MDB–PB)Efraim Filho (União–PB)Marcos Rogério (PL–RO)
Rodrigo Pacheco (PSD–MG)Otto Alencar (PSD–BA)Flávio Arns (PSB–PR)
Soraya Thronicke (Podemos–MS)Carlos Portinho (PL–RJ)Weverton (PDT–MA)
Fabiano Contarato (PT–ES)Tereza Cristina (PP–MS)

Suplentes

Eduardo Braga (MDB–AMSergio Moro (União–PR)Laércio Oliveira (PP–SE)
Angelo Coronel (PSD–BA)Chico Rodrigues (PSB–RR)Omar Aziz (PSD–AM)
Eduardo Gomes (PL–TO)Astronauta Marcos Pontes (PL–SP)Augusta Brito (PT–CE)
Randolfe Rodrigues (PT–AP)Zequinha Marinho (Podemos–PA)

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Davi se manifestou acerca do andamento da licença para exploração de petróleo em nota oficial e também em Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Relator da MP foi senador Otto (à esq), com senadora Zenaide, ambos médicos, no Plenário nesta quarta - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Aprovada MP que acelera atendimento de especialidades médicas no SUS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
10°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:

Sensação

3.42 km/h

Vento

86%

Umidade

Unimed
Meganet
F&J Santos
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
APPATA
Sicredi
Agro Niederle
Mercado do povo
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Império
Seco
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sala
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
Raffaelli
Império
Fitness
Mercado Balestrin
Meganet
Mercado do povo
APPATA
Sicoob
Municípios
Miraguaí - RS
Reunião define estratégias para atuação dos Agentes de Saúde
Miraguaí - RS
Semana Farroupilha inspira Festival de Talentos na Escola Lenira
Seco
Sicoob
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Unimed
Mercado do povo
Agro Niederle
Tarzan
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ipiranga
Sicredi
Império
Seu Manoel
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 4 horas Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Há 4 horas Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Há 4 horas Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Há 4 horas Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
Há 7 horas Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
APPATA
Sala
Raffaelli
Rádio Municipal
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicoob
Sicredi
Fitness
F&J Santos
Lazzaretti
Seu Manoel
Seco
Império
Agro Niederle
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares Agricultura
2
Há 6 dias Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
3
Há 7 dias Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
4
Há 4 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
5
Há 7 dias Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
Ipiranga
Agro Niederle
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Lazzaretti
Fitness
Ponto Grill
Ipiranga
Unimed
Rádio Municipal
Seco
Império
Meganet
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sala
Tarzan
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ponto Grill
Raffaelli
Unimed
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Meganet
Sala
F&J Santos
Sicredi
Império
Sicoob
Agro Niederle
Lazzaretti
Seco
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados