Cultura

Casa de Cultura Mario Quintana celebra seus 35 anos com ações comemorativas

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição mantida pelo governo do Estado por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), completa 35 anos nes...

23/09/2025 22h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Campanha de aniversário partiu do entendimento de que a CCMQ é um lugar democrático e acolhedor para as artes -Foto: Thiele Elissa/Divulgação CCMQ
Campanha de aniversário partiu do entendimento de que a CCMQ é um lugar democrático e acolhedor para as artes -Foto: Thiele Elissa/Divulgação CCMQ

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição mantida pelo governo do Estado por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), completa 35 anos nesta quinta-feira (25/9). Para marcar a data, uma série de atrações, como a campanha “Viva a Casa de Todas as Culturas”, que já está no ar. O objetivo é mostrar o lugar como ponto de conexões e encontros, diversa em seus públicos, múltipla em seus equipamentos e espaços, e que está sempre se renovando.

A campanha, desenvolvida em uma parceria entre a agência Tambor e o time de comunicação da CCMQ, é composta por materiais de divulgação como filme, painéis digitais (distribuídos em diversos pontos da cidade) e inserções nas TVs do Trensurb, rodoviária e catamarã. O conceito de “Casa de todas as culturas” partiu do entendimento de que é um lugar democrático e acolhedor, tanto no sentido das linguagens artísticas que abriga, como dos visitantes que recebe.

Com produção audiovisual da OCorre Lab e direção de cena e coordenação de produção de Bruno dos Anjos, o filme de dois minutos será veiculado nas redes sociais da Casa na data exata do aniversário (25/9).


Selo comemorativo

Um selo comemorativo dos 35 anos da CCMQ e o redesenho da logomarca da instituição também fazem parte da campanha. Desenvolvido pelo designer Léo Lage, o reestudo do logotipo reflete a história e identidade da Casa. A nova identidade propõe uma nova distribuição do lettering com o objetivo de melhorar a leitura, o equilíbrio e o alinhamento.

Travessa Rua dos Catavendos da CCMQ também é palco de muitas festas e encontros culturais -Foto: Thiele Elissa/Divulgação CCMQ
Travessa Rua dos Catavendos da CCMQ também é palco de muitas festas e encontros culturais -Foto: Thiele Elissa/Divulgação CCMQ

Pesquisa de satisfação

A criação da campanha como um todo partiu de uma pesquisa contratada pela Associação de Amigos da CCMQ e realizada pelo Instituto Fidedigna em 2024, com o público geral da instituição. 98% das pessoas entrevistadas disseram estar satisfeitas com a experiência que tiveram na Casa. As palavras mais citadas pelo público para descrever sua visita foram: felicidade, acolhimento, nostalgia, tranquilidade e gratidão, além de uma conexão com arte, cultura e curiosidade. As pessoas também descrevem o espaço como acolhedor, educativo e enriquecedor, um lugar que promove aprendizado, pertencimento e reflexão.

O relatório da pesquisa mostrou ainda que o público reconhece o papel da CCMQ em manter viva a memória da cultura e história local. Iniciativas inclusivas e a diversidade das atividades foram destacadas, como as exposições e eventos que fomentam cultura e inclusão, a acessibilidade e ações para crianças e público com necessidades específicas.

Prêmios diversos

A CCMQ acumula diferentes prêmios e reconhecimentos, entre eles 14 edições do "Top of Mind”, do Grupo Amanhã, na categoria Centro Cultural Mais Lembrado, além do selo de acessibilidade concedido pela Prefeitura de Porto Alegre. Em 2022, a Casa foi a instituição pública melhor avaliada na região Sul do País e a segunda melhor classificada de todo o Brasil na categoria Educação, Cultura e Arte, do Prêmio de Acessibilidade, concedido pelo governo federal.

35 anos - ações comemorativas

A celebração de 35 anos da CCMQ inclui uma intensa programação gratuita na semana de aniversário, até o dia 28 de setembro. A agenda conta com espetáculos, shows musicais, visita guiada teatralizada, exposições, oficinas educativas e um Sarau Sinalizante, que, na sexta-feira (26/9), vai reunir cinco artistas surdos e um DJ em Libras.

A festa de encerramento, no domingo (28/9), será na Travessa dos Cataventos, com a Imperadores do Samba – escola de samba que, em 2022, venceu o Carnaval de Porto Alegre com um enredo em homenagem à CCMQ e a outros lugares culturais da cidade. A agenda completa está disponível no site da CCMQ e nas redes sociais, em @ccmarioquintana .

Edifício-sede da CCMQ foi construído para ser o Hotel Majestic e teve como um de seus hóspedes ilustres o poeta Mario Quintana -Foto: Thiele Elissa/Divulgação CCMQ
Edifício-sede da CCMQ foi construído para ser o Hotel Majestic e teve como um de seus hóspedes ilustres o poeta Mario Quintana -Foto: Thiele Elissa/Divulgação CCMQ

Melhorias estruturais

As comemorações também celebram uma série de melhorias estruturais que a Casa vem realizando desde que reabriu após a enchente, como a revitalização e ampliação da Biblioteca Erico Verissimo e de seu acervo; o restauro do Teatro Bruno Kiefer, previsto para ser finalizado ainda este ano; e a recente inauguração da Sala Paulo Moreira, vinculada ao Instituto Estadual de Música (IEM).

Chamadas abertas

A instituição proporciona ainda possibilidades de ocupação e experimentação para artistas, com as chamadas abertas do Espaço Vitrine + RS Criativo (para empreendedores da economia criativa) e do Espaço Marilene Bertoncheli (para exposições de artes visuais), que estão com inscrições abertas.

A Casa de Cultura Mario Quintana

Símbolo arquitetônico, histórico, cultural e turístico da capital gaúcha, e um dos principais centros culturais do Brasil, a Casa de Cultura Mario Quintana é uma instituição do governo do Estado, mantida pela Sedac, que abrange diferentes públicos e formas de expressão artística. A Casa é referência na preservação do patrimônio e da memória, no fomento à produção artística local e na educação e formação cultural acessíveis.

Os seus espaços estão voltados para o cinema, a música, as artes visuais, as artes cênicas, a literatura, a realização de oficinas e cursos, visitas mediadas, produção e distribuição de materiais pedagógicos e eventos ligados a todas as formas de arte.

A programação, ao longo do ano, contempla exposições de acervo e de arte contemporânea; feiras de economia criativa; espetáculos de música, de artes cênicas e programação audiovisual; mediações, oficinas, formações e ensaios; atividades literárias; experiências coletivas e de cultura cidadã.

A CCMQ é sede dos institutos de Artes Visuais (IEAVi), de Cinema (Iecine) e de Música (IEM) do Rio Grande do Sul, do programa RS Criativo, da Cinemateca Paulo Amorim, do Museu de Arte Contemporânea do RS (MAC RS) e do Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE), além da Biblioteca Lucília Minssen.

O edifício

Projetado pelo arquiteto alemão Theodor Wiederspahn, o edifício-sede da CCMQ foi construído para ser o Hotel Majestic, a partir de 1916. Um de seus hóspedes ilustres foi o poeta Mario Quintana, que morou no hotel por 12 anos, de 1968 até 1980.

Em 1983, o prédio foi arrolado como patrimônio histórico, tendo início sua transformação em casa de cultura. A obra de transformação do hotel em centro cultural desenvolveu-se de 1987 a 1990, com projeto assinado pelos arquitetos Flávio Kiefer e Joel Gorski. A instituição foi oficialmente inaugurada em 25 de setembro de 1990.

A festa de encerramento terá a apresentação da Imperadores do Samba, atual campeã do carnaval de POA -Foto: Thalles Matos/Divulgação CCMQ
A festa de encerramento terá a apresentação da Imperadores do Samba, atual campeã do carnaval de POA -Foto: Thalles Matos/Divulgação CCMQ

Texto: Ascom CCMQ/Sedac
Edição: Anderson Machado/Secom

