Há 22 anos protegendo a natureza: Parque Estadual Fritz Plaumann celebra aniversário

Foto: RAM Films

O Parque Estadual Fritz Plaumann (PAEFP), localizado em Concórdia, completa nesta quarta-feira, 24, os seus 22 anos de criação. Reconhecido como uma das mais belas Unidades de Conservação de Proteção Integral de Santa Catarina, o parque destaca-se pela importância ecológica e pela riqueza de sua biodiversidade.

A unidade leva o nome do entomólogo alemão Fritz Plaumann, em homenagem ao seu trabalho pioneiro na área da entomologia e pela contribuição significativa para a pesquisa ambiental no Brasil, especialmente na região do Alto Uruguai. O parque foi criado com o objetivo de conservar ecossistemas nativos e proteger a fauna e flora locais. É a única unidade de proteção integral do estado dedicada à preservação dos remanescentes da Floresta Estacional Decidual, também conhecida como Floresta do Alto Uruguai.

Desde sua criação, o parque já recebeu mais de 74 mil visitantes, dos quais mais de 10 mil somente em 2024, evidenciando sua relevância crescente ao longo dos anos. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) administra Unidades de Conservação (UCs) da categoria Parque que permitem a visitação pública e da categoria Reserva Biológica, onde o manejo ambiental é restrito e o acesso só é permitido a pesquisadores. O agendamento de visitas aos parques pode ser realizado de forma on-line neste link.

:: Saiba mais sobre o Parque no site do IMA

Horário de Visitação: