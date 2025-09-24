WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Rádio Municipal
Ponto Grill
APPATA
Fitness
Seco
Mecânica Jaime
Império
Niederle
Ipiranga
Folha Popular
Unimed
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
Mercado do povo
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Meganet
Meio Ambiente

Há 22 anos protegendo a natureza: Parque Estadual Fritz Plaumann celebra aniversário

Foto: RAM FilmsO Parque Estadual Fritz Plaumann (PAEFP), localizado em Concórdia, completa nesta quarta-feira, 24, os seus 22 anos de criação. Reco...

24/09/2025 08h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: RAM Films

O Parque Estadual Fritz Plaumann (PAEFP), localizado em Concórdia, completa nesta quarta-feira, 24, os seus 22 anos de criação. Reconhecido como uma das mais belas Unidades de Conservação de Proteção Integral de Santa Catarina, o parque destaca-se pela importância ecológica e pela riqueza de sua biodiversidade.

A unidade leva o nome do entomólogo alemão Fritz Plaumann, em homenagem ao seu trabalho pioneiro na área da entomologia e pela contribuição significativa para a pesquisa ambiental no Brasil, especialmente na região do Alto Uruguai. O parque foi criado com o objetivo de conservar ecossistemas nativos e proteger a fauna e flora locais. É a única unidade de proteção integral do estado dedicada à preservação dos remanescentes da Floresta Estacional Decidual, também conhecida como Floresta do Alto Uruguai.

Desde sua criação, o parque já recebeu mais de 74 mil visitantes, dos quais mais de 10 mil somente em 2024, evidenciando sua relevância crescente ao longo dos anos. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) administra Unidades de Conservação (UCs) da categoria Parque que permitem a visitação pública e da categoria Reserva Biológica, onde o manejo ambiental é restrito e o acesso só é permitido a pesquisadores. O agendamento de visitas aos parques pode ser realizado de forma on-line neste link.

:: Saiba mais sobre o Parque no site do IMA

Horário de Visitação:

  • Quarta-feira a domingo: das 9h às 17h.
  • Segunda-feira e terça-feira: somente grupos com agendamento.
  • WhatsApp: (49) 9 8839-1493
  • Fone: (49) 3090-0041
  • E-mail:  [email protected]
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fórum discutiu como parcerias público-privadas e comunitárias podem superar barreiras -Foto: Vanessa Trindade / Ascom Sema Governo do RS destaca cooperação e articulação multinível para fortalecer a adaptação climática em evento nos EUA
Secretário-adjunto Marcelo Camardelli e diretor de Energia da Sema, Rodrigo Huguenin, recebem troféu em Brasília -Foto: Ascom Sema Programa que leva energia trifásica ao produtor rural recebe prêmio nacional em Brasília
Evento, paralelo à Semana do Clima, ocorreu no escritório do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, em Nova Iorque -Foto: Vanessa Trindade Ascom/Sema Estado participa do evento Diálogo de Alto Nível entre Brasil-Europa-Estados Unidos sobre Mudanças Climáticas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
10°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:

Sensação

3.42 km/h

Vento

86%

Umidade

Ipiranga
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Império
Mercado do povo
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Sala
Seco
Seu Manoel
Sicredi
Lazzaretti
Tarzan
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Sicoob
APPATA
Ponto Grill
Agro Niederle
Ipiranga
Lazzaretti
Rádio Municipal
F&J Santos
Unimed
Mercado do povo
Seu Manoel
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicoob
Império
Raffaelli
Meganet
Fitness
Mercado Balestrin
Municípios
Miraguaí - RS
Reunião define estratégias para atuação dos Agentes de Saúde
Miraguaí - RS
Semana Farroupilha inspira Festival de Talentos na Escola Lenira
Sicredi
Mecânica Jaime
Ipiranga
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seco
Tarzan
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Ponto Grill
Seu Manoel
Rádio Municipal
Meganet
Mercado do povo
Império
Raffaelli
APPATA
Últimas notícias
Há 4 horas Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Há 4 horas Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Há 4 horas Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Há 4 horas Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
Há 7 horas Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
F&J Santos
Sala
Mercado Balestrin
Seco
APPATA
Seu Manoel
Império
Ipiranga
Mecânica Jaime
Unimed
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Agro Niederle
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Sicredi
Fitness
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares Agricultura
2
Há 6 dias Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
3
Há 7 dias Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
4
Há 4 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
5
Há 7 dias Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Mecânica Jaime
Unimed
Império
Raffaelli
Seu Manoel
F&J Santos
Sicredi
Ipiranga
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
Sala
Seco
Sicoob
APPATA
Mercado Balestrin
Unimed
Agro Niederle
Meganet
Mercado do povo
Raffaelli
Seco
Império
Ponto Grill
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sala
Seu Manoel
APPATA
Sicredi
Sicoob
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados