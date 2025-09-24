WhatsApp

Derrubadas

Exército orienta Junta de Serviço Militar em Derrubadas

Exército

24/09/2025 09h20
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na terça-feira, 23, a Junta de Serviço Militar de Derrubadas recebeu a Visita de Orientação Técnica (VOT) do 1º Tenente QAO Juliano Silva Tamiosso, Delegado do Serviço Militar do Posto de Recrutamento e Mobilização de Santiago (PRM 03/004), acompanhado do soldado Daniel Francisco Carneiro.

Os representantes foram recepcionados pelo prefeito em exercício, Cristiano Carvalho, e pelo responsável pela Junta de Serviço Militar de Derrubadas, Marlon Augusto Geroldini.

A visita teve como objetivo orientar, fiscalizar e esclarecer dúvidas sobre as diretrizes atuais do gerenciamento do Serviço Militar, que buscam oferecer um atendimento cada vez mais ágil e eficaz ao cidadão brasileiro.

Além disso, a atividade possibilitou a padronização de procedimentos, atualização de conhecimentos e troca de experiências entre os militares do PRM e a equipe da Junta, responsável pela execução local do Serviço Militar.

A Administração Municipal reforça a importância da parceria com o Exército Brasileiro, que garante mais eficiência, qualidade e segurança no atendimento à comunidade.

