Miraguaí

Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria

Administração

24/09/2025 09h23
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/internet
Foto: Divulgação/internet

Na manhã da terça-feira, 23, a Câmara de Vereadores de Miraguaí reuniu os taxistas do município para tratar de medidas de regulamentação da atividade. O encontro definiu que deverão ser seguidas normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que também passarão a ser fiscalizadas em nível local.

Um dos principais pontos discutidos foi a atuação de motoristas sem autorização para exercer a função de taxista. Segundo informações, pelo menos 10 condutores irregulares deverão ser notificados nos próximos dias. Atualmente, Miraguaí possui 43 pontos destinados ao serviço de táxi, mas apenas cerca de 15 profissionais estão devidamente regularizados e atendendo a população.

Para organizar o setor, cada ponto de táxi passará a contar com uma placa numerada, identificando o motorista autorizado. Os locais também serão pintados e padronizados, facilitando a fiscalização. Já os condutores inadimplentes ou irregulares terão prazo de 30 dias para se adequar às exigências, sob pena de perderem o direito ao ponto.
A reunião contou com a presença dos vereadores Bruno Belchor, João Maurício, Cristian, Nenê e Ivo Melo, além do presidente da Câmara, Zé Soares. O prefeito em exercício, Ricardo Barbosa Fink, e representantes do setor de tributos do município também participaram do encontro.

De acordo com as autoridades presentes, o objetivo é coibir abusos, valorizar os profissionais regularizados e garantir um serviço de qualidade à comunidade. Foi destacado ainda que muitos utilizam veículos emplacados como táxi apenas para obter descontos na compra de carros novos, prática que prejudica os trabalhadores que realmente dependem da atividade para o sustento.

Com informações da Rádio Líder FM

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
