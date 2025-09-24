WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Seco
Tarzan
Fitness
Império
Ipiranga
Seu Manoel
Sicoob
Ponto Grill
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
Unimed
Mercado Balestrin
Meganet
APPATA
Raffaelli
Niederle
Mercado do povo
Folha Popular
Mecânica Jaime
Sala
Sicredi
Senado Federal

Criação do Programa Nacional de Cuidados Paliativos segue para o Plenário

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (24) o projeto que cria o Programa Nacional de Cuidados Paliativos. O texto ( PL 2....

24/09/2025 12h15
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Proposta foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais nesta quarta, em reunião presidida por Marcelo Castro - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Proposta foi aprovada pela Comissão de Assuntos Sociais nesta quarta, em reunião presidida por Marcelo Castro - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (24) o projeto que cria o Programa Nacional de Cuidados Paliativos. O texto ( PL 2.460/2022 ) segue para votação do Plenário.

Cuidado paliativo é uma abordagem de assistência para pessoas com doenças graves e progressivas, focada em aliviar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida do paciente, de familiares e cuidadores. De autoria da deputada Luisa Canziani (PSD-PR), o projeto recebeu relatório favorável do senador Otto Alencar (PSD-BA), lido na comissão pela senadora Jussara Lima (PSD-PI).

O programa assegura acesso a cuidados paliativos em todos os níveis do sistema de saúde, o mais cedo possível, para assegurar a maior autonomia e qualidade de vida do paciente e familiares. Pelo texto, os pacientes têm o direito de:

  • obter cuidados paliativos integrais adequados à complexidade da situação;
  • ser informados sobre seu estado clínico;
  • participar das decisões sobre os cuidados paliativos; e
  • privacidade e confidencialidade sobre dados pessoais.

O projeto de lei também assegura direitos aos familiares. Entre eles:

  • receber apoio adequado;
  • obter informações sobre o estado clínico do paciente, caso seja da vontade dele; e
  • participar das decisões sobre os cuidados paliativos, respeitando primariamente a vontade do paciente.

O programa deve dar formação a profissionais sobre o assunto, fornecer medicamentos considerados fundamentais e organizar condutas para a presença permanente de cuidador no hospital ou garantir o direito de visita por videochamada, caso haja contraindicação médica da presença física da família. O programa deve ser financiado por União, estados, Distrito Federal e municípios.

O relator votou a favor do projeto. No relatório lido por Jussara Lima, Otto Alencar menciona um estudo publicado em 2023 pela Escola de Medicina da Universidade de Singapura. De acordo com o documento, o Reino Unido é o país com a melhor qualidade de cuidados paliativos em todo o mundo. O Brasil ficou apenas na 79ª posição entre os 81 países avaliados.

— A existência de um programa nacional de cuidados paliativos no Brasil é de grande importância para garantir assistência adequada aos pacientes com doenças ameaçadoras da vida. A lei em que se converter o projeto certamente contribuirá para mitigar as desigualdades existentes, aliviar o sofrimento e promover dignidade na morte e no morrer, refletindo um avanço na saúde pública e nos direitos humanos — disse Jussara Lima.

Uma emenda do relator especifica que alguns medicamentos oferecidos em cuidados paliativos só podem ser fornecidos em ambiente hospitalar. É o caso de produtos incluídos na Lista Nacional de Medicamentos Essenciais para o Cuidado Paliativo e na Lei Orgânica da Saúde ( Lei 8.080, de 1990 ).

Otto Alencar acolheu ainda uma emenda do senador Magno Malta (PL-ES). De acordo com a sugestão, o Programa Nacional de Cuidados Paliativos não pode ser interpretado como autorização para eutanásia ou suicídio assistido, que continuam proibidos pela legislação brasileira.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Davi se manifestou acerca do andamento da licença para exploração de petróleo em nota oficial e também em Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Relator da MP foi senador Otto (à esq), com senadora Zenaide, ambos médicos, no Plenário nesta quarta - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Aprovada MP que acelera atendimento de especialidades médicas no SUS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
10°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:

Sensação

3.42 km/h

Vento

86%

Umidade

Meganet
Sala
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Lazzaretti
Seco
Fitness
Mercado do povo
Rádio Municipal
Raffaelli
Seu Manoel
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado Balestrin
Agro Niederle
APPATA
Tarzan
Império
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicoob
Raffaelli
Meganet
Unimed
F&J Santos
APPATA
Ipiranga
Sala
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Fitness
Tarzan
Seu Manoel
Sicredi
Sicoob
Império
Lazzaretti
Rádio Municipal
Municípios
Miraguaí - RS
Reunião define estratégias para atuação dos Agentes de Saúde
Miraguaí - RS
Semana Farroupilha inspira Festival de Talentos na Escola Lenira
Unimed
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
F&J Santos
Tarzan
Mercado Balestrin
Império
Fitness
Ponto Grill
Sala
Meganet
Ipiranga
Sicredi
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 4 horas Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Há 4 horas Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Há 4 horas Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Há 4 horas Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
Há 7 horas Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
Seu Manoel
Agro Niederle
Seco
Fitness
Ponto Grill
APPATA
Mercado do povo
F&J Santos
Império
Rádio Municipal
Meganet
Unimed
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares Agricultura
2
Há 6 dias Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
3
Há 7 dias Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
4
Há 4 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
5
Há 7 dias Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
Ipiranga
Unimed
Sala
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Império
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
Seco
F&J Santos
APPATA
Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
Sicredi
Sala
Seu Manoel
Ipiranga
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
APPATA
Ponto Grill
Tarzan
Seco
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Meganet
Mercado do povo
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados