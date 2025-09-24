WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Folha Popular
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Império
APPATA
F&J Santos
Ipiranga
Fitness
Sicredi
Seu Manoel
Meganet
Ponto Grill
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seco
Câmara

Motta inclui na pauta de votações de hoje proposta que acelera atendimento de especialidades no SUS

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu a Medida Provisória 1301/25 , que trata do programa "Agora Tem Especia...

24/09/2025 12h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Marina Ramos / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu a Medida Provisória 1301/25 , que trata do programa "Agora Tem Especialistas," na pauta de votações desta quarta-feira (24) do Plenário. Para Motta, a medida vai acabar com as longas filas de espera na saúde pública.

A proposta promove parcerias com hospitais privados para acelerar o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com médicos especialistas.

"Isso significa mais agilidade no acesso a consultas e exames especializados", afirmou o presidente por meio de suas redes sociais.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova aumento de pena para tráfico de crack
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova renovação do Plano Nacional de Assistência Social a cada dez anos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
10°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:

Sensação

3.42 km/h

Vento

86%

Umidade

APPATA
Ponto Grill
Tarzan
Seu Manoel
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Seco
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
Agro Niederle
F&J Santos
Império
Sicredi
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado do povo
Raffaelli
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Fitness
Raffaelli
Meganet
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
Sicoob
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Agro Niederle
Império
Seu Manoel
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicoob
Unimed
Sicredi
Municípios
Miraguaí - RS
Reunião define estratégias para atuação dos Agentes de Saúde
Miraguaí - RS
Semana Farroupilha inspira Festival de Talentos na Escola Lenira
Ponto Grill
Lazzaretti
Raffaelli
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
F&J Santos
Meganet
Sala
Império
Hospital Santo Antonio
Fitness
APPATA
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicoob
Seu Manoel
Seco
Sicredi
Unimed
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 4 horas Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Há 4 horas Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Há 4 horas Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Há 4 horas Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
Há 7 horas Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
Hospital Santo Antonio
Império
Tarzan
Mercado Balestrin
Seco
Ponto Grill
Sicredi
Sala
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Ipiranga
Mecânica Jaime
Raffaelli
Mercado do povo
Unimed
APPATA
Fitness
F&J Santos
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares Agricultura
2
Há 6 dias Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
3
Há 7 dias Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
4
Há 4 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
5
Há 7 dias Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
Império
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicoob
Sicredi
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
Seco
Mercado Balestrin
Raffaelli
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Seu Manoel
Ipiranga
Meganet
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
APPATA
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Sicoob
Império
Ponto Grill
Sala
Mecânica Jaime
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Tarzan
Sicredi
Meganet
Raffaelli
Seco
Mercado do povo
Seu Manoel
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados