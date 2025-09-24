WhatsApp

Comissão aprova proibição de penhora de veículo de pessoa com deficiência

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

24/09/2025 13h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Marina Ramos / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que proíbe a penhora de veículos de pessoas com deficiência ou de seus familiares.

Segundo o texto, para ser considerado impenhorável, o veículo deve ser essencial à garantia do direito à mobilidade pessoal. A regra não se aplica a veículos de valor elevado.

O texto aprovado é o substitutivo da relatora, deputada Flávia Morais (PDT-GO), ao Projeto de Lei 2203/25, do deputado José Nelto (União-GO). Ela optou por incluir a medida no Código de Processo Civil . O projeto original criava uma lei específica para tratar do assunto.

Flávia Morais afirma que, no caso das pessoas com deficiência, o veículo automotor não é facilmente substituído por qualquer veículo nem pelo transporte público. "Pelas condições atuais da mobilidade em nosso País, trata-se de uma questão de dignidade humana", defendeu.

Próximos passos
A proposta segue para análise, em caráter conclusivo, da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o projeto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

