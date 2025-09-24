WhatsApp

Jorge Solla diz que venda de refinaria na Bahia foi um erro; ouça a entrevista

A refinaria foi vendida em novembro de 2021 pela Petrobras para o grupo Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos

24/09/2025 13h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados discutiu, nesta terça-feira (23), a privatização da refinaria Landulpho Alves, na Bahia, em 2021.

Em entrevista à Rádio Câmar a, o deputado Jorge Solla (PT-BA), que pediu a realização do debate, disse que a privatização da refinaria, antes pertencente à Petrobras, foi feita abaixo do preço de mercado. A venda ao fundo Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos, foi feita no governo Bolsonaro, ainda sob o reflexo da crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19.

Segundo Solla, o grupo que assumiu a refinaria opera hoje com 60% da capacidade, importando petróleo. Isso levou ao aumento dos preços dos combustíveis pagos pelos baianos e à redução da arrecadação do estado e do município de São Francisco do Conde, onde está a refinaria.

“Na Bahia, estamos pagando, inclusive na região metropolitana, onde está a refinaria, mais de 5% além do valor médio que o brasileiro paga em todos os demais estados”, reclamou.

