WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Mercado Balestrin
APPATA
Sala
Tarzan
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Meganet
Raffaelli
Império
Lazzaretti
Seco
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Seu Manoel
Niederle
Fitness
Mercado do povo
Folha Popular
Justiça

Defesa pede revogação de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro

Ex-presidente está em prisão domiciliar por não ter cumprido medidas

24/09/2025 14h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O advogado Paulo Cunha Bueno, um dos responsáveis pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) no processo da trama golpista, divulgou no fim da noite de terça-feira (23), em rede social, que encaminhou pedido de revogação das medidas cautelares contra o seu cliente.

O pedido se baseia na não inclusão do nome do ex-presidente na denúncia do procurador-geral da República, Paulo Gonet, contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o jornalista Paulo Figueiredo – neto de João Batista de Oliveira Figueiredo (1918-1999), o último ditador do regime cívico-militar que vigorou no país entre 1964 e 1985.

Para o advogado de Jair Bolsonaro, como ele não foi denunciado juntamente com o filho e o jornalista, "esvazia-se a necessidade de quaisquer medidas cautelares".

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Na denúncia, o procurador-geral da República acusou o deputado federal e o jornalista de atuarem para evitar a condenação criminal de Jair Bolsonaro, estimulando sanções do governo dos Estados Unidos contra o Brasil e ameaçando “autoridades judiciárias e de outros Poderes com a promessa de que conseguiriam de autoridades norte-americanas sanções dispostas para dificultar e arruinar suas vidas civis.”

Desde a segunda quinzena de julho, o ex-presidente tem de cumprir medidas cautelares como :

  • o uso de tornozeleira eletrônica;
  • a permanência em recolhimento domiciliar;
  • a proibição de acesso a embaixadas e consulados e de manter contato com embaixadores e autoridades estrangeiras;
  • a proibição de utilização de redes sociais, direta ou indiretamente, inclusive por intermédio de terceiros.

Em 4 de agosto, Bolsonaro foi posto em prisão domiciliar porque violou medidas cautelares anteriores . A determinação não guarda relação com a denúncia oferecida contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo.

Condenado

O ex-presidente e os demais réus do núcleo central da trama golpista já foram condenados pela 1ª Turma do STF, no último dia 11 de setembro . No caso de Bolsonaro, a pena foi definida em 27 anos e três meses de prisão em regime fechado, pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Com o veredito definido, a prisão do ex-presidente e seus aliados pode ocorrer ainda neste ano , após a avaliação dos recursos das defesas pela corte.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Moraes envia denúncia contra Eduardo Bolsonaro para Hugo Motta
© Valter Campanato/Agência Brasil Barroso defende políticas afirmativas no Poder Judiciário
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil STF aprova ata do julgamento de Bolsonaro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
10°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:

Sensação

3.42 km/h

Vento

86%

Umidade

F&J Santos
Meganet
Mercado do povo
Sala
Império
Sicoob
Seu Manoel
Seco
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicredi
Mecânica Jaime
APPATA
Ponto Grill
Fitness
Lazzaretti
Ipiranga
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Mercado Balestrin
Tarzan
Agro Niederle
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado do povo
Fitness
Rádio Municipal
Ipiranga
F&J Santos
Sala
Sicoob
Unimed
Municípios
Miraguaí - RS
Reunião define estratégias para atuação dos Agentes de Saúde
Miraguaí - RS
Semana Farroupilha inspira Festival de Talentos na Escola Lenira
Sala
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
Unimed
Seco
Império
Fitness
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ipiranga
Raffaelli
Ponto Grill
APPATA
Agro Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicoob
Sicredi
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 4 horas Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Há 4 horas Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Há 4 horas Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Há 4 horas Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
Há 7 horas Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
F&J Santos
Rádio Municipal
Império
Mecânica Jaime
Meganet
Seu Manoel
Ipiranga
Raffaelli
Sala
Unimed
Seco
APPATA
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicoob
Mercado Balestrin
Fitness
Tarzan
Sicredi
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares Agricultura
2
Há 6 dias Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
3
Há 7 dias Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
4
Há 4 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
5
Há 7 dias Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
Sicredi
Unimed
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Agro Niederle
Meganet
Sala
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Império
Ipiranga
Seco
APPATA
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Meganet
Seco
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Império
Unimed
APPATA
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
F&J Santos
Agro Niederle
Fitness
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados