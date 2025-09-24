WhatsApp

Miraguaí

Semana Farroupilha inspira Festival de Talentos na Escola Lenira

Cultura

24/09/2025 15h15
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Durante a Semana Farroupilha, a Escola Lenira promoveu o seu primeiro Festival de Talentos, evento marcado por apresentações culturais. Os alunos declamaram poesias, poemas e interpretaram músicas gaúchas, proporcionando momentos de emoção e criatividade.

A atividade contou com premiação simbólica para o 1º, 2º e 3º lugar, em forma de incentivo aos participantes. Os valores foram disponibilizados com o apoio e patrocínio de comerciantes locais.

Com informações da Rádio Líder FM

