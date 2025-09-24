WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
Império
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seco
Fitness
Raffaelli
Meganet
Sicredi
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
APPATA
Unimed
Folha Popular
Rádio Municipal
Sala
Ipiranga
Senado Federal

Avança projeto que exige acessibilidade em veículos de saúde

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (24) projeto que torna obrigatória a adoção de requisitos de acessibilidade em veíc...

24/09/2025 15h23
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Jorge Seif leu o relatório da senadora Mara Gabrilli - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O senador Jorge Seif leu o relatório da senadora Mara Gabrilli - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (24) projeto que torna obrigatória a adoção de requisitos de acessibilidade em veículos de transporte de saúde, como ambulâncias.

O PL 5.559/2023 altera a Lei da Acessibilidade para estabelecer que esses veículos deverão atender às normas técnicas específicas, a fim de garantir condições adequadas de atendimento a pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, idosos e outros grupos vulneráveis.

Conhecida como Lei Bendito Pedro, a iniciativa é de autoria do senador Carlos Viana (Podemos-MG). O parecer da relatora, senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), foi lido pelo senador Jorge Seif (PL-SC). O texto segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Para Mara, a medida reforça o direito constitucional à saúde e consolida uma diretriz clara para políticas públicas inclusivas.

Já o autor do projeto argumenta que a ausência de padrões específicos ainda gera barreiras para quem depende desse tipo de transporte. Segundo Viana, a falta de acessibilidade compromete não apenas a qualidade do atendimento, mas também a dignidade e a inclusão social dos usuários.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Davi se manifestou acerca do andamento da licença para exploração de petróleo em nota oficial e também em Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Relator da MP foi senador Otto (à esq), com senadora Zenaide, ambos médicos, no Plenário nesta quarta - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Aprovada MP que acelera atendimento de especialidades médicas no SUS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
10°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:

Sensação

3.42 km/h

Vento

86%

Umidade

Unimed
Mercado Balestrin
F&J Santos
Fitness
Raffaelli
Tarzan
Meganet
Império
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado do povo
APPATA
Lazzaretti
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicredi
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sala
Seco
Agro Niederle
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ponto Grill
Império
Rádio Municipal
Sala
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicoob
Tarzan
Ipiranga
Unimed
Mercado do povo
Lazzaretti
Fitness
Municípios
Miraguaí - RS
Reunião define estratégias para atuação dos Agentes de Saúde
Miraguaí - RS
Semana Farroupilha inspira Festival de Talentos na Escola Lenira
Ponto Grill
Seco
Império
F&J Santos
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Sala
APPATA
Raffaelli
Últimas notícias
Há 4 horas Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Há 4 horas Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Há 4 horas Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Há 4 horas Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
Há 7 horas Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Seco
Meganet
Ponto Grill
Mecânica Jaime
APPATA
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sala
Unimed
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
Fitness
Império
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares Agricultura
2
Há 6 dias Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
3
Há 7 dias Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
4
Há 4 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
5
Há 7 dias Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Império
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
F&J Santos
Unimed
Lazzaretti
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
Sicredi
Seu Manoel
Sala
APPATA
Ipiranga
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
APPATA
Unimed
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Meganet
Império
Agro Niederle
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Raffaelli
Sicoob
Lazzaretti
F&J Santos
Seco
Mercado do povo
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados