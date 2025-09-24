WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Hospital Santo Antonio
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sala
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
APPATA
Raffaelli
Niederle
Fitness
F&J Santos
Unimed
Folha Popular
Tarzan
Seco
Seu Manoel
Sicoob
Sicredi
Ipiranga
Mercado do povo
Senado Federal

CRA aprova incentivo ao plantio de árvores frutíferas na recuperação vegetal

O projeto de incentivo ao uso de árvores frutíferas na recuperação de áreas rurais em áreas de preservação permanente e de reserva legal foi aprova...

24/09/2025 17h05
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Jorge Seif relatou o projeto do senador Marcos Rogério - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O senador Jorge Seif relatou o projeto do senador Marcos Rogério - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O projeto de incentivo ao uso de árvores frutíferas na recuperação de áreas rurais em áreas de preservação permanente e de reserva legal foi aprovado na Comissão de Agricultura (CRA) nesta quarta-feira (24). O PL 2.282/2024 , do senador Marcos Rogério (PL-RO), recebeu parecer favorável do senador Jorge Seif (PL-SC), com emendas, e segue para a Comissão de Meio Ambiente (CMA).

O texto altera o novo Código Florestal para incentivar a utilização de espécies frutíferas lenhosas na recomposição de áreas rurais em reservas protegidas. Permanece proibida a mudança da cobertura vegetal original para outro tipo de uso, como atividades agropecuárias ou industriais.

Jorge Seif destaca que uma das maiores dificuldades associadas à recuperação ambiental são os altos custos financeiros do processo. Segundo o relator, a fruticultura é uma grande oportunidade de recomposição da vegetação ao proporcionar renda ao produtor. “Ainda proporciona estabilidade geológica ao solo, prevenção de erosão, diminuição do assoreamento, alimento para a fauna silvestre e maior infiltração de água no solo”, argumenta.

Com o objetivo de fortalecer os cuidados ambientais e diminuir riscos, o senador propôs emendas para vedar o uso de agrotóxicos e determinar que, nos casos de recuperação vegetal, a vegetação herbácea espontânea seja mantida.

O relatório prevê ainda que a autorização para a exploração madeireira em unidades de produção sujeitas ao manejo sustentável de florestas nativas tenha prazo de 24 meses, podendo ser prorrogada por mais 12 meses, mediante justificativa.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Davi se manifestou acerca do andamento da licença para exploração de petróleo em nota oficial e também em Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Relator da MP foi senador Otto (à esq), com senadora Zenaide, ambos médicos, no Plenário nesta quarta - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Aprovada MP que acelera atendimento de especialidades médicas no SUS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
10°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:

Sensação

3.42 km/h

Vento

86%

Umidade

F&J Santos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Império
Agro Niederle
APPATA
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Rádio Municipal
Meganet
Raffaelli
Unimed
Seco
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
APPATA
Seu Manoel
Império
Meganet
Ponto Grill
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicredi
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Sicoob
Municípios
Miraguaí - RS
Reunião define estratégias para atuação dos Agentes de Saúde
Miraguaí - RS
Semana Farroupilha inspira Festival de Talentos na Escola Lenira
Seco
Mercado do povo
Sala
Mercado Balestrin
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Meganet
F&J Santos
Tarzan
Império
Seu Manoel
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
APPATA
Raffaelli
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicoob
Últimas notícias
Há 4 horas Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Há 4 horas Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Há 4 horas Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Há 4 horas Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
Há 7 horas Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Ponto Grill
Império
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Tarzan
Seu Manoel
Meganet
Sala
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Seco
Ipiranga
Raffaelli
APPATA
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares Agricultura
2
Há 6 dias Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
3
Há 7 dias Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
4
Há 4 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
5
Há 7 dias Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
Raffaelli
Rádio Municipal
Sala
Ipiranga
Seu Manoel
Meganet
Sicredi
Lazzaretti
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Fitness
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
APPATA
Unimed
F&J Santos
Ponto Grill
Seco
Império
Império
Ipiranga
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ponto Grill
Tarzan
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Agro Niederle
Meganet
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados