Senado Federal

Pedro Chaves critica PEC do Mandato Parlamentar e defende transparência

Nesta quarta-feira (24), o senador Pedro Chaves (MDB-GO) reforçou seu posicionamento contra aProposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2021 , que e...

24/09/2025 18h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Nesta quarta-feira (24), o senador Pedro Chaves (MDB-GO) reforçou seu posicionamento contra aProposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2021 , que entre outras medidas, restringia as possibilidades de julgamento de parlamentares.

Nesta mesma quarta-feira, essa proposta acabou sendo rejeitada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e, em seguida, for arquivada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre.

Pedro Chaves chamou a proposta de "PEC da Blindagem" e disse que ela invertia aperfeiçoamentos institucionais construídos ao longo de duas décadas, alem de representar um retrocesso nas garantias institucionais do país.

Para o senador, a medida tentou ressuscitar um mecanismo que no passado bloqueou sistematicamente a responsabilização de políticos, transformando a "imunidade necessária à função em impunidade". Ele também criticou o voto secreto, estabelecido pela Câmara para a votação dessa PEC.

— Reintroduzir o voto secreto para decidir se um parlamentar pode ser processado é caminhar na contramão da história e daquilo que a sociedade espera de nós — disse.

Ele ressaltou que, "se nós [parlamentares] queremos recuperar a confiança do cidadão, o caminho é o da transparência, da isonomia e da responsabilização, inclusive de nós mesmos".

Lúrya Rocha, sob supervisão de Patrícia Oliveira.

