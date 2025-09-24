WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Tarzan
Ponto Grill
Seco
Mercado Balestrin
F&J Santos
Meganet
Folha Popular
Império
Seu Manoel
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
Sala
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Niederle
Senado Federal

Davi transfere para terça votação da segunda parte da reforma tributária

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, transferiu para terça-feira (30) a votação da segunda parte da regulamentação da reforma tributária sobre ...

24/09/2025 18h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na sessão deliberativa desta quarta - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na sessão deliberativa desta quarta - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, transferiu para terça-feira (30) a votação da segunda parte da regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. Ele explicou que a apresentação de emendas ao PLP 108/2024 só poderá ocorrer até meia-noite desta quarta-feira (24).

A proposta regula o Comitê Gestor que vai administrar o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), permitindo a implementação de um período-teste já em 2026, conforme previsto em lei. A matéria recebeu um substitutivo do relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM).

Davi informou que o relator terá mais tempo para analisar e negociar mais de 150 emendas que senadores pediram para serem votadas separadamente.

— O prazo de apresentação de emendas sobre o PLP 108, de 2024, precisa ser encerrado no dia de hoje à meia-noite para que a deliberação da matéria possa ocorrer, impreterivelmente, na próxima terça-feira, quando estará na pauta — explicou o presidente do Senado.

A reforma está prevista na Emenda Constitucional 132 , de 2023, que criou dois novos tributos:

  • Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que vai substituir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principal imposto dos estados, e o Imposto Sobre Serviços (ISS) dos municípios; e
  • Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), da União.

Para Braga, a regulamentação da reforma tributária é necessária para a retomada do crescimento econômico e a geração de emprego e renda. Segundo ele, a reforma “é inédita no regime democrático brasileiro”.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Davi se manifestou acerca do andamento da licença para exploração de petróleo em nota oficial e também em Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Relator da MP foi senador Otto (à esq), com senadora Zenaide, ambos médicos, no Plenário nesta quarta - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Aprovada MP que acelera atendimento de especialidades médicas no SUS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
10°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:

Sensação

3.42 km/h

Vento

86%

Umidade

Fitness
Seco
Ponto Grill
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicoob
Sala
APPATA
Mercado do povo
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Unimed
Agro Niederle
Ipiranga
Raffaelli
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
Rádio Municipal
Império
Sicoob
Sala
Rádio Municipal
Tarzan
Meganet
Mercado Balestrin
Unimed
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado do povo
APPATA
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicredi
Fitness
Raffaelli
Mecânica Jaime
F&J Santos
Império
Sicoob
Municípios
Miraguaí - RS
Reunião define estratégias para atuação dos Agentes de Saúde
Miraguaí - RS
Semana Farroupilha inspira Festival de Talentos na Escola Lenira
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Império
Ponto Grill
Unimed
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sala
Sicredi
Ipiranga
Agro Niederle
Tarzan
Últimas notícias
Há 4 horas Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Há 4 horas Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Há 4 horas Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Há 4 horas Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
Há 7 horas Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
Rádio Municipal
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Unimed
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Tarzan
Ipiranga
Seco
Sicoob
Lazzaretti
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Império
Sicredi
Raffaelli
Sala
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares Agricultura
2
Há 6 dias Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
3
Há 7 dias Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
4
Há 4 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
5
Há 7 dias Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
Ponto Grill
Lazzaretti
Tarzan
Seu Manoel
Sicredi
Ipiranga
Sicoob
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Fitness
Seco
Mecânica Jaime
Sala
Ipiranga
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Império
Meganet
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Seco
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mecânica Jaime
APPATA
Império
Meganet
Unimed
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Fitness
Mercado do povo
Lazzaretti
Ipiranga
F&J Santos
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sala
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados