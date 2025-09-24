WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Fitness
Niederle
Ipiranga
Unimed
APPATA
F&J Santos
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seco
Império
Lazzaretti
Rádio Municipal
Folha Popular
Ponto Grill
Meganet
Raffaelli
Sala
Câmara

Programa Agora Tem Especialistas vai diminuir filas para exames e consultas, diz Motta

Câmara aprovou a medida provisória que cria o programa

24/09/2025 19h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a aprovação da medida provisória que cria o Programa Agora Tem Especialistas é uma vitória crucial para a saúde.

"A medida vai diminuir as longas filas para exames, consultas e procedimentos médicos especializados. Vai garantir atendimento de mais qualidade para quem mais precisa", afirmou Motta, que é médico.

Ele ressaltou que o Brasil enfrenta um cenário desafiador em saúde pública e que o programa vai beneficiar, em especial, a população que utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS).

A criação do programa está prevista na MP 1301/25, que foi aprovada nesta quarta-feira (24) no Plenário da Câmara e seguirá para o Senado. O Programa Agora Tem Especialistas pretende ampliar o acesso do usuário do SUS a serviços de saúde por meio da oferta de prestadores privados, que vão ter redução em tributos federais.

No início da votação, Motta agradeceu a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que acompanhou no Plenário a análise da MP.

Saiba mais sobre a tramitação de medidas provisórias

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova aumento de pena para tráfico de crack
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova renovação do Plano Nacional de Assistência Social a cada dez anos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
10°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:

Sensação

3.42 km/h

Vento

86%

Umidade

Império
F&J Santos
Lazzaretti
Raffaelli
Seu Manoel
Sicoob
Tarzan
Seco
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Unimed
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
Sala
Lazzaretti
Raffaelli
Sicredi
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Sicoob
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Tarzan
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ipiranga
Sala
Meganet
Mecânica Jaime
Império
Unimed
F&J Santos
Municípios
Miraguaí - RS
Reunião define estratégias para atuação dos Agentes de Saúde
Miraguaí - RS
Semana Farroupilha inspira Festival de Talentos na Escola Lenira
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Raffaelli
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
Lazzaretti
Mercado do povo
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado Balestrin
Unimed
APPATA
Rádio Municipal
F&J Santos
Fitness
Seco
Ponto Grill
Tarzan
Império
Sicoob
Últimas notícias
Há 4 horas Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Há 4 horas Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Há 4 horas Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Há 4 horas Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
Há 7 horas Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
Mercado do povo
Sala
Raffaelli
Meganet
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ipiranga
APPATA
Unimed
Seco
Seu Manoel
Império
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
F&J Santos
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicredi
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares Agricultura
2
Há 6 dias Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
3
Há 7 dias Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
4
Há 4 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
5
Há 7 dias Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
Seco
Sicredi
Império
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ipiranga
Fitness
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Sicoob
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Unimed
F&J Santos
Raffaelli
Sala
Ipiranga
Seu Manoel
Ipiranga
Raffaelli
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Seco
Mecânica Jaime
Império
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
Meganet
Agro Niederle
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Tarzan
APPATA
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados