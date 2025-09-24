WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Niederle
APPATA
Mecânica Jaime
Tarzan
Raffaelli
Fitness
Meganet
Unimed
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Ipiranga
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Seco
Império
Mercado do povo
Câmara

Câmara analisa projeto que libera recursos do Fundo Social para saúde e educação; acompanhe

Proposta será votada no Plenário

24/09/2025 19h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados analisa agora a proposta que exclui das regras do arcabouço fiscal despesas temporárias em educação pública e saúde custeadas com recursos do Fundo Social.

Essas despesas temporárias equivalem a 5% da receita do fundo em cada exercício por cinco anos, contados a partir de lei específica que direcionar os recursos. Segundo o projeto, essa lei específica será a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), por isso o projeto precisa virar lei antes da LDO de 2026.

Em análise no Plenário, o Projeto de Lei Complementar (PLP) 163/25, do deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), conta com parecer favorável do relator, deputado José Priante (MDB-PA).

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova aumento de pena para tráfico de crack
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova renovação do Plano Nacional de Assistência Social a cada dez anos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
10°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:

Sensação

3.42 km/h

Vento

86%

Umidade

Fitness
Tarzan
Ponto Grill
Império
APPATA
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicredi
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Unimed
Seco
Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
Raffaelli
F&J Santos
Lazzaretti
Raffaelli
F&J Santos
Sicoob
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicredi
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Tarzan
Rádio Municipal
Meganet
Império
Unimed
Ponto Grill
APPATA
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Municípios
Miraguaí - RS
Reunião define estratégias para atuação dos Agentes de Saúde
Miraguaí - RS
Semana Farroupilha inspira Festival de Talentos na Escola Lenira
F&J Santos
Seco
Império
Fitness
Agro Niederle
Rádio Municipal
Tarzan
Meganet
Seu Manoel
Sicoob
Sicredi
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sala
Ponto Grill
Ipiranga
Últimas notícias
Há 4 horas Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Há 4 horas Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Há 4 horas Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Há 4 horas Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
Há 7 horas Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
Tarzan
Mercado Balestrin
Meganet
Agro Niederle
APPATA
Sicredi
Unimed
Ipiranga
Raffaelli
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Império
Sala
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Seu Manoel
F&J Santos
Fitness
Seco
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares Agricultura
2
Há 6 dias Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
3
Há 7 dias Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
4
Há 4 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
5
Há 7 dias Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
Império
F&J Santos
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Meganet
Seco
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Raffaelli
Ipiranga
Sala
Fitness
Ipiranga
Ponto Grill
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Tarzan
APPATA
Sala
Mercado do povo
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicredi
Tarzan
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado Balestrin
Império
Sicoob
Fitness
Ponto Grill
F&J Santos
Rádio Municipal
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados