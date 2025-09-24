WhatsApp

Senado Federal

Plenário aprova voto de pesar pelo falecimento do servidor Nilo Barroso Neto

O Plenário aprovou, nesta quarta-feira (24), voto de pesar pelo falecimento do embaixador Nilo Barroso Neto, secretário de Relações Internacionais ...

24/09/2025 20h05
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Autor do requerimento, Contarato na sessão deliberativa desta quarta-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Autor do requerimento, Contarato na sessão deliberativa desta quarta-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Plenário aprovou, nesta quarta-feira (24), voto de pesar pelo falecimento do embaixador Nilo Barroso Neto, secretário de Relações Internacionais da Presidência do Senado. A morte ocorreu na terça-feira (23) e foi lamentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que divulgou nota oficial .

O requerimento ( RQS 708/2025 ) foi apresentado pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES) com a assinatura de outros 28 senadores e senadoras.

Nilo nasceu em Fortaleza em 1958. Entrou no Itamaraty na década de 1980 e serviu como diplomata em Washington, Houston e Miami (EUA). Também ocupou cargos internos no Ministério das Relações Exteriores (MRE) e funções na Câmara e no Senado.

Era secretário de Relações Internacionais da Presidência do Senado desde 2021 e tem dez livros publicados. O MRE também divulgou nota .

Contarato afirma que, "ao longo de sua trajetória nesta Casa, Nilo deixou marca singular pela competência técnica e pela habilidade em construir pontes com instituições estrangeiras, contribuindo de forma decisiva para a projeção internacional do Senado. Sua atuação firme e sensível fortaleceu o papel do Parlamento brasileiro no diálogo global, sempre orientada pelo compromisso com o interesse público e com o fortalecimento da democracia".

O senador também registra que Nilo era escritor e defensor de causas sociais e ambientais, com "visão de mundo humanista e comprometida com valores que ultrapassavam o exercício profissional". Entre os colegas de trabalho, acrescenta Contarato, Nilo será lembrado pelo espírito colaborativo, pela generosidade no convívio diário e pela lealdade às instituições.

"Este voto de pesar é expressão do reconhecimento desta Casa à sua memória e à sua trajetória de serviço público. Manifestamos, ainda, nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas, desejando conforto e serenidade diante dessa irreparável perda".

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados