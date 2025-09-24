WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Mercado Balestrin
Ponto Grill
F&J Santos
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seco
Rádio Municipal
Unimed
Sicredi
Império
Sala
Ipiranga
Niederle
Raffaelli
Fitness
Mercado do povo
Senado Federal

Eudócia destaca debate em subcomissão que avalia combate ao câncer

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (24), a senadora Dra. Eudócia (PL-AL) destacou a realização da primeira audiência pública da Subco...

24/09/2025 20h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (24), a senadora Dra. Eudócia (PL-AL) destacou a realização da primeira audiência pública da Subcomissão de Ciência e Tecnologia em Oncologia (Cascancer), na terça-feira (23). A parlamentar afirmou que o novo espaço da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) é estratégico para reunir especialistas, gestores e legisladores em busca de propostas que reduzam as desigualdades no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliem o acesso a terapias avançadas no combate ao câncer.

— A construção de uma política nacional de ciência e tecnologia voltada à oncologia exige uma abordagem sistêmica, envolvendo a articulação entre os setores público e privado, agências de fomento, universidades, centros de pesquisa e a indústria nacional e internacional. Foi com esse propósito que criamos a Cascancer — afirmou.

A senadora lembrou que o câncer é a segunda causa de morte no Brasil e ressaltou que a desigualdade regional no acesso ao tratamento precisa ser enfrentada com urgência. Ela citou que, enquanto pacientes da rede privada e suplementar têm acesso às imunoterapias, muitos que dependem exclusivamente do SUS permanecem em filas sem perspectiva de receber o mesmo tratamento.

— Aqui eu quero colocar para o Ministério da Saúde, eu quero colocar para o governo federal que olhem com atenção os casos de câncer das pessoas que dependem totalmente do SUS, que têm indicação precisa de serem tratadas com imunoterapias pelos nossos oncologistas clínicos e que, infelizmente, padecem na fila, esperando sequer por uma dose de imunoterapia. Essa dose nunca chega, e esse paciente falece na fila do SUS por não ter acesso a essas terapias avançadas contra o câncer — declarou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Davi se manifestou acerca do andamento da licença para exploração de petróleo em nota oficial e também em Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Relator da MP foi senador Otto (à esq), com senadora Zenaide, ambos médicos, no Plenário nesta quarta - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Aprovada MP que acelera atendimento de especialidades médicas no SUS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
10°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:

Sensação

3.42 km/h

Vento

86%

Umidade

Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
F&J Santos
Sicoob
Mercado do povo
Unimed
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Raffaelli
Império
Fitness
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Ponto Grill
Seco
Meganet
Sicredi
Mecânica Jaime
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Unimed
Tarzan
Seu Manoel
Agro Niederle
Fitness
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicoob
Meganet
Rádio Municipal
Sicredi
Império
Sicoob
Lazzaretti
Raffaelli
Ipiranga
Sala
APPATA
Mercado Balestrin
Municípios
Miraguaí - RS
Reunião define estratégias para atuação dos Agentes de Saúde
Miraguaí - RS
Semana Farroupilha inspira Festival de Talentos na Escola Lenira
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado Balestrin
Fitness
Sicredi
Sala
Meganet
Unimed
APPATA
Rádio Municipal
Império
Tarzan
F&J Santos
Mercado do povo
Agro Niederle
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicoob
Seco
Últimas notícias
Há 4 horas Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Há 4 horas Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Há 4 horas Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Há 4 horas Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
Há 7 horas Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
F&J Santos
Fitness
Raffaelli
Agro Niederle
Seco
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicredi
Sicoob
Ipiranga
Sala
Meganet
Tarzan
Mecânica Jaime
Império
APPATA
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares Agricultura
2
Há 6 dias Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
3
Há 7 dias Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
4
Há 4 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
5
Há 7 dias Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
F&J Santos
Sala
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Império
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Tarzan
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicredi
Seco
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
Lazzaretti
Unimed
Agro Niederle
Seu Manoel
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Meganet
F&J Santos
Seco
Lazzaretti
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Unimed
Fitness
Império
Seu Manoel
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados