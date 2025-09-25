WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Seu Manoel
Unimed
Folha Popular
Sicoob
Império
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Niederle
Raffaelli
Sicredi
APPATA
F&J Santos
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Fitness
Ipiranga
Meganet
Tarzan
Senado Federal

Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (23), a senadora Zenaide Maia (PSD-RN) defendeu a medida provisória que cria o programaAgora Tem E...

25/09/2025 00h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (23), a senadora Zenaide Maia (PSD-RN) defendeu a medida provisória que cria o programaAgora Tem Especialistas( MP 1.301/2025 ), aprovada pelos Plenários da Câmara e do Senado na noite do mesmo dia. A iniciativa do Executivo promove parcerias com hospitais privados para reduzir as filas de consultas, exames e cirurgias especializadas do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país.

— Defendo com firmeza a aprovação dessa medida provisória. Ela mobiliza o poder público e a iniciativa privada em parceria para ampliar o acesso a consultas e a cirurgias especializadas. Hospitais privados e filantrópicos poderão ser contratados pelo SUS e, em muitos casos, até se poderá trocar cirurgias por dívidas tributárias ou deduções de impostos, uma solução inovadora que transforma dívida em vida salva — disse.

A senadora ressaltou que, em alguns estados, mais de 150 mil pessoas aguardam por procedimentos especializados, correndo o risco de agravamento de doenças por atrasos nos atendimentos. Ela citou a luta pelo diagnóstico precoce do câncer, que, na maioria dos casos, quando identificado e tratado no início, pode ser curado.

Zenaide destacou que o programa exige a colaboração entre União, estados e municípios para ampliar o acesso aos serviços. Ela também mencionou que parlamentares poderão direcionar emendas para a compra de carretas equipadas com tomógrafos, mamógrafos, aparelhos de ultrassom e outros exames, que percorrerão cidades menores para ampliar o atendimento.

— É a saúde indo até a comunidade. O cidadão já sai medicado, sem precisar voltar várias vezes para conseguir uma ficha. Isso é cuidado de verdade. Quando o paciente chega ao cardiologista, ele já faz o eletro, o eco e já sai medicado. Ele não precisa voltar para uma unidade de saúde e levar meses para conseguir mostrar o exame, que, muitas vezes, já está ultrapassado. O programa também vai organizar e unificar as filas, dando transparência, priorizando os casos mais graves e eliminando o sofrimento de anos de espera — declarou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Davi se manifestou acerca do andamento da licença para exploração de petróleo em nota oficial e também em Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Relator da MP foi senador Otto (à esq), com senadora Zenaide, ambos médicos, no Plenário nesta quarta - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Aprovada MP que acelera atendimento de especialidades médicas no SUS
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Eudócia destaca debate em subcomissão que avalia combate ao câncer
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
10°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima:

Sensação

3.42 km/h

Vento

86%

Umidade

Tarzan
Meganet
APPATA
Raffaelli
Império
Mercado do povo
Sicredi
Agro Niederle
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Unimed
Sala
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seu Manoel
Ipiranga
Seco
Unimed
Ponto Grill
Raffaelli
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ipiranga
F&J Santos
Agro Niederle
Fitness
Meganet
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Sicredi
APPATA
Império
Sala
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
Municípios
Miraguaí - RS
Reunião define estratégias para atuação dos Agentes de Saúde
Miraguaí - RS
Semana Farroupilha inspira Festival de Talentos na Escola Lenira
Ipiranga
APPATA
Meganet
Lazzaretti
Fitness
Agro Niederle
Tarzan
Unimed
Sicoob
Mercado Balestrin
Seco
Sala
Sicredi
Raffaelli
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 4 horas Câmara aprova projeto que desbloqueia recursos do Fundo Social para saúde e educação
Há 4 horas Zenaide Maia defende MP que amplia acesso a especialistas pelo SUS
Há 4 horas Davi celebra avanço histórico no licenciamento para explorar Foz do Amazonas
Há 4 horas Sistema Cantareira terá captação menor de água a partir de outubro
Há 7 horas Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
Agro Niederle
Unimed
Seu Manoel
Tarzan
APPATA
Fitness
Lazzaretti
Seco
Sala
Mercado Balestrin
Império
Raffaelli
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
Sicoob
F&J Santos
Mercado do povo
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 7 dias Tenente Portela inicia inscrições para a Operação Terra Forte, programa de recuperação de solos para agricultores familiares Agricultura
2
Há 6 dias Novo poço artesiano em Daltro Filho reforça agricultura e geração de empregos
3
Há 7 dias Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
4
Há 4 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país
5
Há 7 dias Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia
Ponto Grill
Seco
Sicoob
APPATA
Fitness
Tarzan
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
Império
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sala
Meganet
Sicredi
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ipiranga
Unimed
Mercado Balestrin
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
F&J Santos
Império
Sala
Seco
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
Agro Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Meganet
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados