WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
Mercado Balestrin
Unimed
Folha Popular
Sala
Lazzaretti
Mercado do povo
Tarzan
Sicredi
Raffaelli
Seu Manoel
Ipiranga
Império
Hospital Santo Antonio
Seco
APPATA
Sicoob
Niederle
Vista Gaúcha

Vista Gaúcha terá Quase Paróquia a partir de novembro

Religião

25/09/2025 09h15
Por: Júlio Santos
Foto: Arquivo| Verdade FM
Foto: Arquivo| Verdade FM

Na noite de terça-feira, 23, representantes das comunidades de Vista Gaúcha e Barra do Guarita reuniram-se para definir os próximos passos da criação da Quase Paróquia, que entrará em funcionamento em novembro, em Vista Gaúcha. O encontro contou com a presença do pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela, Padre Luiz Afonso, e do Padre Alex.

Em entrevista ao programa Rádio Comunidade, da Rádio Verdade FM, Padre Luiz Afonso destacou a importância do momento. “Damos passos importantes na criação desta Quase Paróquia. Graças a Deus foi uma reunião harmoniosa, em que cada um pôde se expressar e compreender a relevância deste momento. É uma alegria imensa ver que aquilo que já foi sonho agora começa a se tornar realidade”, afirmou.

A expectativa é que a Quase Paróquia seja oficialmente instituída em novembro, durante as celebrações da padroeira Santa Isabel. Segundo o sacerdote, trata-se de uma etapa preparatória para a futura paróquia definitiva. “A Quase Paróquia é como um estágio, um caminho. Mais do que um decreto, é a consciência de que somos uma só Igreja, uma só família. Agora, Vista Gaúcha e Barra do Guarita caminham juntas nessa nova realidade”, explicou.

Padre Luiz Afonso também ressaltou o envolvimento da comunidade. “É um momento de mobilização e participação. Precisamos estar unidos em oração, mas também com generosidade e empenho, para que esse sonho se concretize de fato. Deus nos dá muito, e agora é a hora de retribuirmos com dedicação à Igreja”, concluiu.

Com a instituição da Quase Paróquia, Vista Gaúcha passará a contar com um sacerdote residente, responsável por acompanhar de forma mais próxima a vida religiosa das 17 comunidades locais, juntamente com as capelas de Barra do Guarita.

Com informações da Radio A Verdade

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Foto: Divulgação Prefeitura recebe representantes da Oktoberfest de Itapiranga
Foto: Júlio Santos Tensão entre Executivo e Legislativo marca debate sobre repasses a entidades
Vista GaúchaVista Gaúcha - RS Vista Gaúcha
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 10°
14°

Sensação

3.94 km/h

Vento

80%

Umidade

Raffaelli
Ponto Grill
Meganet
Seco
Sicredi
Império
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Tarzan
Sala
Ipiranga
Unimed
Lazzaretti
Sicoob
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Fitness
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
F&J Santos
Raffaelli
Sicoob
Fitness
Meganet
Hospital Santo Antonio
Império
Ipiranga
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Produtos da Maibom poderão ser comercializados em nível nacional
Barra do Guarita - RS
Prefeitura recebe representantes da Oktoberfest de Itapiranga
Mercado Balestrin
Sicoob
Império
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
APPATA
Unimed
Sicredi
Ipiranga
Agro Niederle
Raffaelli
Lazzaretti
Meganet
Mercado do povo
Tarzan
Seco
F&J Santos
Sala
Fitness
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 7 horas CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Há 8 horas CDH apura denúncias de abuso contra famílias de ribeirinhos garimpeiros no AM
Há 9 horas Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
Há 9 horas Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Há 9 horas Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seco
Seu Manoel
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
Mecânica Jaime
Império
Fitness
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Ipiranga
Sicoob
Mercado do povo
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 5 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país Protestos estão previstos em 23 estados, com participação de artistas
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 2 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria
4
Há 4 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
5
Há 6 dias Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sicoob
Sala
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seco
Fitness
Meganet
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
Império
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ipiranga
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Lazzaretti
Raffaelli
Ipiranga
Império
Sala
APPATA
Tarzan
Ponto Grill
Meganet
Fitness
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Agro Niederle
Sicoob
Seco
Mecânica Jaime
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados