Vista Gaúcha terá Quase Paróquia a partir de novembro

Na noite de terça-feira, 23, representantes das comunidades de Vista Gaúcha e Barra do Guarita reuniram-se para definir os próximos passos da criação da Quase Paróquia, que entrará em funcionamento em novembro, em Vista Gaúcha. O encontro contou com a presença do pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela, Padre Luiz Afonso, e do Padre Alex.

Em entrevista ao programa Rádio Comunidade, da Rádio Verdade FM, Padre Luiz Afonso destacou a importância do momento. “Damos passos importantes na criação desta Quase Paróquia. Graças a Deus foi uma reunião harmoniosa, em que cada um pôde se expressar e compreender a relevância deste momento. É uma alegria imensa ver que aquilo que já foi sonho agora começa a se tornar realidade”, afirmou.

A expectativa é que a Quase Paróquia seja oficialmente instituída em novembro, durante as celebrações da padroeira Santa Isabel. Segundo o sacerdote, trata-se de uma etapa preparatória para a futura paróquia definitiva. “A Quase Paróquia é como um estágio, um caminho. Mais do que um decreto, é a consciência de que somos uma só Igreja, uma só família. Agora, Vista Gaúcha e Barra do Guarita caminham juntas nessa nova realidade”, explicou.

Padre Luiz Afonso também ressaltou o envolvimento da comunidade. “É um momento de mobilização e participação. Precisamos estar unidos em oração, mas também com generosidade e empenho, para que esse sonho se concretize de fato. Deus nos dá muito, e agora é a hora de retribuirmos com dedicação à Igreja”, concluiu.

Com a instituição da Quase Paróquia, Vista Gaúcha passará a contar com um sacerdote residente, responsável por acompanhar de forma mais próxima a vida religiosa das 17 comunidades locais, juntamente com as capelas de Barra do Guarita.

Com informações da Radio A Verdade