Comissão debate criação da Universidade Federal do Médio e Alto Solimões

Instituição seria criada a partir do desmembramento da Universidade do Amazonas e é uma estratégica reduzir desigualdades regionais

25/09/2025 09h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima terça-feira (30) para discutir a criação da Universidade Federal do Médio e Alto Solimões (Ufemas). O debate será realizado às 10 horas, em plenário a ser definido.

A audiência foi sugerida pelo deputado Sidney Leite (PSD-AM). Ele argumenta que a população das regiões do Médio e do Alto Solimões enfrenta altos índices de pobreza, abandono escolar no ensino médio e baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Segundo o parlamentar, a criação da Ufemas, a partir do desmembramento da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), é estratégica para ampliar o acesso ao ensino superior e reduzir desigualdades regionais. “A universidade funcionará como um motor de transformação social, ao promover pesquisa, inovação e bem-estar”, afirma Sidney Leite.

