WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Mercado do povo
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Folha Popular
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Meganet
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Tarzan
Unimed
Ipiranga
Seco
Raffaelli
Sicoob
Império
F&J Santos
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Câmara

Comissão aprova proposta que torna crime divulgar, na internet, desafios ou brincadeiras perigosos

Para virar lei, é necessário ter a aprovação da Câmara e do Senado

25/09/2025 10h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1699/25, que criminaliza o incentivo ou a divulgação, na internet, de desafios ou brincadeiras que possam causar danos à saúde ou risco de morte, lesão ou prejuízos à integridade de crianças e adolescentes.

A pena para quem descumprir a medida é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Caso a ação resulte em lesão grave, a pena é aumentada em 50%. Se resultar em morte, a penalização passa a ser de 6 a 20 anos de reclusão.

Conforme o texto aprovado, as plataformas deverão remover esses conteúdos no prazo de 24 horas após notificação judicial, sob pena de serem responsabilizadas civilmente. O texto também exige que adotem medidas proativas para impedir a circulação dessas publicações.

O relator, deputado Ossesio Silva (Republicanos-PE), recomendou a aprovação do projeto, apresentado pelo deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF). "É preciso coibir a proliferação desses conteúdos danosos e a forma mais direta é pela criminalização dos autores desses materiais. As plataformas digitais devem participar desse esforço e somar forças no combate ao problema, que é real", apontou Ossesio Silva.

O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente .

Próximos passos
O projeto de lei ainda precisa ser analisado pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; e Constituição e Justiça e de Cidadania, antes da votação do Plenário.

Para virar lei, é necessário ter a aprovação da Câmara e do Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que torna obrigatório conteúdo acessível em locais turísticos
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Lei inclui Dia de São Miguel Arcanjo no calendário nacional
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Comissão aprova aumento das penas para falsificação de produtos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h07
14°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 10°
14°

Sensação

3.94 km/h

Vento

80%

Umidade

Seu Manoel
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Império
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
Agro Niederle
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sala
Ipiranga
APPATA
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado do povo
APPATA
Sala
Rádio Municipal
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Império
Ponto Grill
Meganet
Ipiranga
Agro Niederle
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicredi
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Produtos da Maibom poderão ser comercializados em nível nacional
Barra do Guarita - RS
Prefeitura recebe representantes da Oktoberfest de Itapiranga
Ponto Grill
Seco
Mercado Balestrin
Império
Raffaelli
Agro Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Meganet
Seu Manoel
Unimed
Sala
F&J Santos
Ipiranga
Últimas notícias
Há 7 horas CPMI vai ouvir presidente da Conafer e empresário ligado a Nelson Wilians
Há 8 horas CDH apura denúncias de abuso contra famílias de ribeirinhos garimpeiros no AM
Há 9 horas Capacitação de generalistas pode agilizar jornada do paciente, diz SBR
Há 9 horas Acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS
Há 9 horas Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS
Rádio Municipal
Império
Ponto Grill
Agro Niederle
Unimed
Ipiranga
Meganet
APPATA
Sicoob
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicredi
Seco
Seu Manoel
Sala
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 5 dias Atos contra anistia e a PEC da Blindagem ocorrem hoje em todo país Protestos estão previstos em 23 estados, com participação de artistas
2
Há 6 dias Jornada exaustiva e solidão afetam saúde mental de caminhoneiros
3
Há 2 dias Vereadores e taxistas debatem regulamentação da categoria
4
Há 4 dias Multidões ocupam capitais contra anistia e PEC da Blindagem
5
Há 6 dias Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
Sicredi
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Império
Fitness
Ipiranga
Seco
Sala
Raffaelli
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Agro Niederle
Rádio Municipal
Unimed
Meganet
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mercado Balestrin
Sicoob
Império
Ipiranga
Mercado do povo
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Fitness
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seco
Sicredi
Sala
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados