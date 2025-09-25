WhatsApp

Câmara dos Deputados inicia sessão de votação desta quinta; acompanhe

A Câmara dos Deputados iniciou a sessão deliberativa desta quinta-feira (25). Na pauta estão duas propostas: o Projeto de Lei 358/25, que transfer...

25/09/2025 10h52
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados iniciou a sessão deliberativa desta quinta-feira (25). Na pauta estão duas propostas:

  • o Projeto de Lei 358/25, que transfere, simbolicamente, a capital do Brasil para Belém (PA) durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), entre os dias 11 e 21 de novembro; e
  • o Projeto de Lei 2234/23, que autoriza o emprego de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) em instalações, viaturas, equipamentos e capacitação dos órgãos e dos agentes de segurança viária.

Assista ao vivo

Mais informações a seguir.

