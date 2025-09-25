WhatsApp

Senado Federal

MP libera R$ 38 milhões para assistência técnica e extensão rural no Norte

A Região Norte terá cerca de R$ 38 milhões em crédito extraordinário para ser aplicado em assistência técnica e extensão rural pelo Ministério do D...

25/09/2025 12h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Agricultor familiar em área de assentamento da reforma agrária - Foto: Governo do Tocantins
Agricultor familiar em área de assentamento da reforma agrária - Foto: Governo do Tocantins

A Região Norte terá cerca de R$ 38 milhões em crédito extraordinário para ser aplicado em assistência técnica e extensão rural pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O valor é garantido pela Medida Provisória (MP) 1.320/2025 , assinada pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, e publicada noDiário Oficial da União, desta quinta-feira (25).

O crédito extraordinário é uma ferramenta orçamentária para despesas urgentes e imprevistas, e não é contabilizado na meta fiscal.

A MP precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder sua vigência.

